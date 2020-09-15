На сухогрузы поставят гигантские паруса

Такое решение позволит сократить вредные выбросы на 90%.

Идея использования парусов для привода лодки в движение не нова. Самое раннее известное изображение корабля под парусом появляется на раскрашенном диске, найденном в Кувейте, датируемом примерно 5000–5500 гг. до н. э.

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Паруса двигали человечество по всему земному шару в течение тысяч лет, прежде чем за последние пару сотен лет были вытеснены паром и двигателями внутреннего сгорания.

Суда, работающие на топливе, оказались феноменально успешными, открыв глобальную торговую сеть, которой мы пользуемся сегодня, но, возможно, паруса еще не отжили свое. В ответ на все более очевидные последствия изменения климата ряд компаний работают над способами вернуть парусную двигательную установку в мир грузовых перевозок, используя передовые материалы, компьютерные средства управления и некоторые интересные новые конструкции, чтобы повысить производительность и скорость на следующий уровень.

Проект судна Oceanbird oceanbirdwallenius.com

Последняя концепция - Oceanbird, гигантский автоперевозчик для чистых автомобилей и грузовиков, способный перевозить до 7000 автомобилей со средней скоростью 10 узлов на пересечении Северной Атлантики. Это не так быстро, как на обычном корабле; проход займет 12 дней вместо обычных 8, но четыре колоссальных 80-метровых выдвижных крыла Oceanbird обещают сократить выбросы на целых 90 процентов.

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Паруса-крылья, изготовленные из металла и композитов, при необходимости могут быть убраны примерно на 20 м, что обеспечивает их безопасность в штормовых условиях и позволяет судам проходить под мостами, когда это необходимо. В то время как команда проекта Oceanbird считает, что паруса обеспечивают подавляющее большинство мощности корабля, будут также установлены двигатели, приспособленные для маневрирования вблизи суши и портов, а также для того, чтобы вести корабль в чрезвычайной ситуации.

Oceanbird - это трехсторонний проект между хорошо зарекомендовавшими себя судостроителями Wallenius Marine, инициировавшими проект, шведским исследовательским институтом SSPA и Королевским технологическим институтом в Стокгольме.

Проект судна Oceanbird oceanbirdwallenius.com

Команда построила модель корабля в масштабе 7 м, которая уже прошла испытания в открытой воде и продолжит ходовые испытания в ближайшие несколько месяцев. По их словам, готовый к производству проект должен быть завершен и готов для заказов к концу 2021 года, и Wallenius рассчитывает поставить первое судно заказчика к концу 2024 года.

Команда проекта заявляет, что после спуска на воду это будет самое большое парусное судно в мире, длиной около 200 м и шириной 40 м, и, конечно же, эта технология будет применима ко многим видам больших судов, включая такие вещи, как круизные лайнеры. Маловероятно, что он заменит контейнеровозы, где вся поверхность палубы должна быть абсолютно плоской, чтобы перевозить сотни и сотни штабелированных контейнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Airbus переведет грузовые суда на паруса.