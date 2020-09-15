iPhone 12 не будет: Что ждать от презентации Apple 15 сентября

Инсайдеры уже делятся деталями предстоящей презентации Apple.

Apple собирается представить кучу новых продуктов во вторник на мероприятии Time Flies. Возможно, это одно из самых обсуждаемых технических событий в этом году, прежде всего из-за неразберихи по поводу того, представит ли Apple iPhone 12 на сентябрьском мероприятии. Но теперь, когда до мероприятия осталось всего несколько часов, у нас есть больше ясности в том, что Apple собирается объявить завтра.

Читай также: iPhone 11 Pro, iPad и Apple Watch: Итоги презентации Apple

По словам известного консультанта Apple Джона Проссера, Apple выпустит целых четыре новых продукта, включая iPad 8, iPad Air 4, Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, которые, как ожидается, станут самыми доступными умными часами компании.

Информатор также утверждает, что Watch Series 6 и Watch SE могут официально называться Apple Watch Pro и Apple Watch соответственно.

Ходят слухи, что Apple расскажет о некоторых последних функциях iOS 14 и что технологический гигант из Купертино выпустит стабильную версию iOS 14 и iPadOS 14 сразу после мероприятия.

Читай также: Apple может объявить о запуске своего iPhone 12 в ближайшие дни

Журналист Bloomberg Марк Гурман также подтвердил, что на мероприятии во вторник не будет долгожданного iPhone 12, хотя он не сообщил нам никаких подробностей о продуктах, которые Apple представит на мероприятии.

Как вы, возможно, ожидали, из-за пандемии COVID-19 “Time Flies“ будет доступен только в Интернете. Мероприятие Apple “Время летит“ начнется во вторник, 15 сентября, в 20:00 по киевскому времени. ТЕХНО bigmir)net проведет прямую трансляцию мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Apple по маркетингу покидает пост.