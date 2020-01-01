TikTok в безопасности: США разрешат продажу приложения

Покупателем станет не Microsoft, как предполагалось ранее.

Корпорация Oracle выиграла войну за деятельность TikTok в США, в погоне за которой Microsoft выбыла ранее.

Представитель TikTok сказал, что компания "не комментирует слухи или предположения".

Читай также: Microsoft хочет купить TikTok The Wall Street Journal пишет, что Oracle, редкий союзник администрации Трампа в Кремниевой долине, будет объявлен "надежным техническим партнером" TikTok в США. Кроме того, Journal ссылается на то, что человек, знакомый с этим вопросом, говорит, что сделка "скорее всего не будет структурирована как прямая продажа". The Wall Street Journal пишет, что Oracle, редкий союзник администрации Трампа в Кремниевой долине, будет объявлен "надежным техническим партнером" TikTok в США. Кроме того, Journal ссылается на то, что человек, знакомый с этим вопросом, говорит, что сделка "скорее всего не будет структурирована как прямая продажа".

Предполагаемая покупка Oracle операций TikTok в США положит конец неясной судьбе приложения в стране. Заявление о покупке приложения произошло за несколько дней до 20 сентября, срока, когда администрация Трампа наложила бы запрет на деятельность TikTok, если компания не придет к соглашению с покупателем. Но существует большая путаница в отношении того, какой крайний срок будет придерживаться TikTok, поскольку на прошлой неделе Трамп сказал, что после 15 сентября "продления не будет".

В воскресенье Microsoft заявила, что ее заявка на деятельность TikTok в США была отклонена материнской компанией приложения ByteDance.

Читай также: Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle "Мы уверены, что наше предложение было бы хорошо для пользователей TikTok, защищая интересы национальной безопасности", - говорится в заявлении, в котором говорится, что Microsoft внесет "значительные изменения" в вопросы безопасности, конфиденциальности, онлайн-безопасности и дезинформации. "Мы уверены, что наше предложение было бы хорошо для пользователей TikTok, защищая интересы национальной безопасности", - говорится в заявлении, в котором говорится, что Microsoft внесет "значительные изменения" в вопросы безопасности, конфиденциальности, онлайн-безопасности и дезинформации.

"Мы с нетерпением ждем, как будет развиваться служба в этих важных областях", - говорится в заявлении.

Проблемы и опасения, связанные с безопасностью TikTok, были главной проблемой для приложения. TikTok был запрещен в Индии вместе с 58 другими приложениями из-за проблем "национальной безопасности и обороны". Индия была крупнейшим зарубежным рынком TikTok. Помимо Microsoft, по слухам, на рынке TikTok в США присутствуют ряд известных технологических компаний, таких как Twitter, Google и Walmart.

Читай также: Из Магазина Google удалили главного конкурента TikTok Неизвестно, как сделка с Oracle осуществится и получит ли одобрение Пекина, который явно недоволен принудительной продажей. Две недели назад китайское правительство обновило набор торговых правил, которые могут блокировать экспорт технологий искусственного интеллекта, таких как те, которые используются для персонализации пользовательских лент TikTok. Пересмотр широко рассматривается как шаг Пекина, чтобы усложнить продажу TikTok, и ByteDance заявила в то время, что будет "строго соблюдать" закон. Неизвестно, как сделка с Oracle осуществится и получит ли одобрение Пекина, который явно недоволен принудительной продажей. Две недели назад китайское правительство обновило набор торговых правил, которые могут блокировать экспорт технологий искусственного интеллекта, таких как те, которые используются для персонализации пользовательских лент TikTok. Пересмотр широко рассматривается как шаг Пекина, чтобы усложнить продажу TikTok, и ByteDance заявила в то время, что будет "строго соблюдать" закон.

В минувшие выходные агентство Reuters сообщило, что Пекин предпочел бы, чтобы TikTok закрылся в США, а не следовал бы приказу Вашингтона о продаже, что "сделало бы и ByteDance, и Китай слабыми перед лицом давления со стороны Вашингтона".