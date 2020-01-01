Samsung выпустит специальную версию Galaxy S20 Fan Edition

Другое название смартфона - S20 Lite.

По слухам, скоро появится новый Samsung Galaxy S20 Fan Edition, возможно, в этом или следующем месяце, и теперь телефон был замечен на TENAA.

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Листинг TENAA подтвердил, что в телефоне будет 6,5-дюймовый дисплей, ранее мы слышали, что он будет иметь разрешение Full HD + 2400 x 1080 пикселей и 407 пикселей на дюйм.

Он также подтвердил, что телефон будет поставляться с аккумулятором емкостью 4500 мАч и быстрым зарядным устройством, он также будет оснащен Snapdragon 865 в США, а также будет версия Exynos 990. Устройство будет поставляться с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Другие характеристики, по слухам, включают: на задней панели будет 12-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная широкоугольная камера и 8-мегапиксельная камера, а передняя камера будет 10-мегапиксельной.

Напомним, ранее сообщалось, что iFixit разобрали Galaxy S20.