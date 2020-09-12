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Гидравлический пресс против патронов: Эксперименты

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Что будет, если раздавить 100-тонным гидравлическим прессом патроны в замкнутом пространстве?

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Блогеры из crazy russian experiments показали, что происходит с патронами, если их раздавить прессом.

Для безопасности эксперименты проходили в замкнутом пространстве, чтобы сдетонировавший патрон не ранил самих экспериментаторов. 

Не повторяйте такие эксперименты в домашних условиях!

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самую дорогую воду.

 

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Теги: видео, эксперименты
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гость  (аноним)  12.09.2020, 21:13
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