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Названы лучшие флагманы и смартфоны среднего класса за август

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В августе на мировом рынке телефонов стартовала конкуренция за вторую половину года.
Популярный бенчмарк назвал самые производительные смартфоны
Популярный бенчмарк назвал самые производительные смартфоны
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Производители телефонов последовательно выпускают свои флагманские телефоны, включая Snapdragon 865 Plus. В отличие от Snapdragon 855 Plus, выпущенного в прошлом году, этот самый мощный чип может быть приобретен только несколькими производителями и, похоже, предназначен исключительно для супер-крупных ведущих заводов.

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Antutu опубликовал глобальный рейтинг производительности телефонов Android за август 2020 года. Давайте посмотрим, какие 10 телефонов входят в рейтинг.

Как обычно, рейтинговый список флагманских телефонов и средний рейтинг телефонов были опубликованы одновременно, что в большей степени зависит от их собственной SoC.

На этот раз данные были собраны за период с 1 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г .; результаты в рейтинге представляют собой средние баллы, а не наивысшие баллы; и есть более 1000 единиц информации по одной модели телефона. Данные рассчитаны на основе Antutu V8. Если какая-либо модель телефона имеет несколько версий объема памяти, то преобладает версия с максимальной емкостью памяти.

Флагманские телефоны

Лучшие флагманы
Лучшие флагманы
antutu

В списке лучших флагманских телефонов августа ROG Phone 3, новый игровой телефон Asus, занимает первое место с общим результатом 615 289 баллов. Это второй телефон в мире с процессором Snapdragon 865 Plus. Его предшественник ROG Phone 2 был первым телефоном с процессором Snapdragon 855 Plus в прошлом году. 

Неизвестно, останется ли этот телефон на первом месте в следующие месяцы, как и его предшественник ROG Phone 2, игровой телефон Asus последнего поколения, который занимал первое место в течение нескольких месяцев подряд с момента его запуска. Подождем и посмотрим.

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OnePlus 8 Pro занимает второе место в списке, как и в июле. Его общая оценка составляет 610 567 баллов, что на несколько тысяч баллов ниже, чем у ROG Phone 3. Но он также работает очень хорошо.

Find X2 Pro 12 + 512GB, флагманский продукт OPPO, занимает третье место в этом списке с общим результатом 601910. Тем не менее, он занял первое место по показателям производительности за последние два месяца. В предыдущих рейтинговых списках это был единственный продукт с оценкой выше 600000. Тем не менее, этот результат довольно хорош для этого телефона, выпущенного шесть месяцев назад, особенно на меняющемся рынке телефонов Android.

Продукты, занимающие 4-10 места соответственно: Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (865+) 12 + 256G (общий балл: 595317), Redmi K30 Pro 8 + 128 ГБ (общий балл: 590 078), Poco F2 Pro 8 + 256 ГБ (общий балл). оценка: 570 624), Mi 10 8 + 256 ГБ (общий балл: 563 116), Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (990) 12 + 256 ГБ (общий балл: 527 353), Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (990) 12 + 128 ГБ (общий балл: 516,553) и Samsung Galaxy S20 + 5G (990) 12 + 128 ГБ (общий балл: 515 501).

Среди 10 лучших телефонов только Asus ROG Phone 3 и Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (865+) имеют процессор Snapdragon 865 Plus, который на данный момент является самым мощным процессором для телефонов Android. Тем не менее, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (865+) занимает четвертое место в рейтинге. Видно, что процессор имеет решающее значение, но на конечный результат влияют и многие другие факторы.

Телефоны среднего класса

Смартфоны среднего класса
Смартфоны среднего класса
antutu

Поскольку продукт №1 в рейтинге флагманских телефонов изменился, продукт №1 в рейтинге самых эффективных телефонов среднего класса был изменен на OnePlus Nord, совершенно новый телефон среднего класса, выпущенный OnePlus после несколько лет молчания на рынке телефонов среднего класса.

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OnePlus Nord работает на процессоре Snapdragon 765G и набрал 326 958 баллов, что на 10 000 баллов выше, чем у Redmi K30 5G, который долгое время занимал первое место, хотя оба они оснащены процессорами Snapdragon 765G. В этом рейтинге Redmi K30 5G занимает второе место с общим баллом 313 951.

Аналогичным образом, Huawei nova 7i 6 + 128GB занимает третье место в этом списке с общим счетом 309 731 в этом месяце.

Следующие семь продуктов очень примечательны, потому что они принадлежат OPPO или MI. Это соответственно realme 6 4 + 128 ГБ (общий балл: 288 300), Redmi Note 8 Pro 6 + 128 ГБ (общий балл: 288072), realme 6 Pro 8 + 128 ГБ (общий балл: 283 795), Redmi Note 9 Pro 8 + 128 ГБ ( общий балл: 279685), Redmi Note 9S 6 + 128 ГБ (общий балл: 278 758), OPPO Reno4 4G 8 + 128 ГБ (общий балл: 277016) и Mi Note 10 Pro 8 + 256G (общий балл: 275048).

Напомним, ранее сообщалось, что AnTuTu назвала лучшие смартфоны июля.

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Теги: AnTuTu, смартфоны, ТОП
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
autsaider_gigimo    12.09.2020, 13:48
Оценка:  +22
autsaider_gigimo
Это не статья, а заказная хрень.
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