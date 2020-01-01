На 20% быстрее: Выпущена Android 11 Go для бюджетных смартфонов

Google выпустила версию Android 11 Go для маломощных устройств начального уровня после выпуска Android 11 в начале этой недели.

Технический гигант заявляет, что с последним обновлением версии Android Go приложения будут запускаться на 20% быстрее по сравнению с предыдущей версией, что позволит пользователям переключаться между приложениями без зависания их устройств.

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Как и в случае с Android 11, последнее обновление версии Android Go включает новые улучшения конфиденциальности, такие как одноразовые разрешения, при которых пользователи смогут предоставлять приложению доступ к определенным датчикам, таким как микрофон, камера или местоположение, только для одного запуска программы. Другие улучшения конфиденциальности включают в себя "автоматический сброс" разрешений приложений, которые не использовались в течение длительного периода времени, и введение Safe Folder, новой функции, которая позволяет пользователям защищать определенные файлы от открытия или доступа, сохраняя их в папка, зашифрованная с помощью 4-значного PIN-кода.

В обновлении устройства Android 11 Go Edition также получат доступ к навигации на основе жестов.

В то время как Android 11 в настоящее время доступен для устройств из линейки Google Pixel - Pixel 2 и новее, OnePlus, Xiaomi, OPPO и Realme, версия Android 11 Go будет доступна для всех новых устройств с объемом памяти до 2 ГБ.

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По данным Google, с момента запуска версии Android Go в 2017 году более 100 миллионов устройств начального уровня установили эту операционную систему.

Когда операционная система была впервые запущена, Google заявлял, что цель состояла в том, чтобы обеспечить людям с более низким социально-экономическим положением доступ к компьютерам.

"Чтобы миллиарды людей могли получить доступ к вычислениям, важно, чтобы устройства начального уровня представляли собой полностью функционирующие смартфоны, которые могут просматривать веб-страницы и использовать приложения", - сказал Саган Камдар, директор по управлению продуктами Android в то время.

Напомним, ранее сообщалось, что Google выпустил стабильную версию Android 11.