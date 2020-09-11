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Apple создает складной iPhone

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Дисплеи для складных iPhone будет делать Samsung.
Складные iPhone могут появиться в следующем году
Складные iPhone могут появиться в следующем году
gizmochina.com

После нескольких лет разработки складные смартфоны стали реальностью в прошлом году, и Samsung уже выпустила свой складной смартфон второго поколения, а Huawei работает над новым устройством.

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Сообщается, что несколько других производителей смартфонов работают над складным смартфоном, и одним из них является Apple. В прошлом месяце заявлялось, что складной iPhone находится на стадии прототипа, но об устройстве ничего не известно.

Теперь, если верить последнему отчету, Apple действительно работает над складным iPhone и делает прогресс. Сообщается, что Apple разместила большой заказ у Samsung Display, чтобы предоставить образцы в течение года.

Согласно отчетам, Samsung начала поставлять свою технологию складных дисплеев другим компаниям, включая Apple. Теперь, после последней утечки, кажется, что после тестирования первоначальных образцов Apple начала испытания складных устройств.

В этом нет ничего удивительного, учитывая, что Samsung уже много лет является ключевым поставщиком OLED-панелей для iPhone. Поскольку Samsung Display является ведущим игроком на рынке складных дисплеев, компания теперь надеется доминировать на рынке, увеличив свои производственные мощности до 10 миллионов единиц в год.

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Согласно отчету, складной iPhone спроектирован таким образом, что при открытии он имеет один непрерывный дисплей и не имеет двух отдельных панелей.

Некоторые отчеты показывают, что складной iPhone может быть запущен уже в следующем году. Между тем, компания в настоящее время готовится к запуску своих моделей iPhone 12 с 5G в ближайшие недели.

Напомним, ранее сообщалось, что на Apple подали иск на триллион за кражу телефона.

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Теги: iPhone, Apple, складной смартфон
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
fjyhffdlf    11.09.2020, 13:48
Оценка:  -22
fjyhffdlf
И цену на него поставьте 9999 долларов.Лохи всё-равно купят. :-)
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