Смартфоны Xiaomi научат считывать пульс через камеру

Приложение MIUI Health получило обновление.

В прошлом году Xiaomi представила новое системное приложение MIUI под названием MIUI Health. Это приложение предлагает ряд функций, таких как отслеживание шагов с поддержкой бега, езды на велосипеде и подъема по лестнице, отслеживание сна по движениям и храпу пользователя, а также отслеживание менструального цикла. Теперь, с версией 2.7.4, приложение получает новую функцию мониторинга сердечного ритма.

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Еще несколько лет назад Samsung поставляла датчики пульса на свои флагманские смартфоны. Но с появлением на рынке фитнес-трекеров и умных часов компания перестала их включать. Еще одна причина, по которой их убирают, - это экономия места для некоторых других компонентов.

С другой стороны, Xiaomi теперь реализовала мониторинг сердечного ритма в своем приложении MIUI Health, не полагаясь на специальный датчик. В приложении есть камера телефона и светодиодная вспышка для измерения пульса.

Судя по скриншотам и видео, для измерения пульса пользователям придется закрыть камеру и светодиодную вспышку своего телефона одним пальцем, пока не заполнится индикатор выполнения. Затем выберите свое текущее состояние. из всплывающего окна, которое включает "Общее состояние", "Состояние покоя" и "После тренировки".

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Как и в приложении Mi Fit, пользователи будут иметь доступ к панели управления, отображающей историю их измерений пульса. Тем не менее, мы не уверены, насколько точными будут эти показания.

Приложение MIUI Health изначально было ограничено китайской версией MIUI 12. Но теперь оно также доступно в других региональных сборках программного обеспечения для определенных устройств.

Напомним, ранее сообщалось, что MIUI 12 официально появилась на смартфонах Xiaomi.