Google начнет бороться с телефонными мошенниками

Новое приложение в Android позволит определять звонящие вам компании.

Google делает больше, чтобы помочь пользователям Android определить, являются ли звонки с неизвестных номеров подлинными или спамом, с помощью инструмента проверенных звонков. В июньских отчетах говорилось, что такая функция появится в приложении "Телефон".

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Если Google подтвердил компанию, которая звонит вам (что он делает в режиме реального времени, чтобы предотвратить спуфинг), на вашем экране будет отображаться имя и логотип звонящего, а также символ подтверждения. Проверенные абоненты также расскажут вам, почему они связываются с вами. Это полезно, потому что вы, возможно, не захотите ответить на рекламный звонок, но вы, вероятно, захотите позвонить, чтобы узнать об изменениях времени полета или если ваш банк хочет спросить о необычных списаниях с вашей кредитной карты.

Эта функция похожа на функцию Google Verified SMS: даже если у вас нет сохраненного номера компании, вы сможете определить, кто звонит, прежде чем ответить. Для дополнительного спокойствия вы также можете использовать функцию фильтрации звонков Google. Функция "Подтвержденные вызовы" изначально доступна в США, Мексике, Бразилии, Испании и Индии. В другие страны он прибудет позже.

Между тем, вскоре приложение Google Phone сможет использовать большее количество устройств, отличных от Pixel. Позже на этой неделе те, у кого есть избранные устройства под управлением Android Pie и выше (включая флагманы LG и Samsung), могут загрузить приложение из Google Play Store.

Напомним, ранее сообщалось, что Google поможет перевести телефонные звонки в текст.