Рекордное разрешение: Создана камера с матрицей на 3200 Мп

Камеру будут использовать в обсерватории.

Ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики сделали первые цифровые фотографии с разрешением 3200 мегапикселей - самые большие из когда-либо сделанных за один снимок. Камера будет работать в обсерватории Веры К. Рубин.

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Изображения настолько велики, что для отображения одного из них в полном размере потребовалось бы 378 телевизионных экранов сверхвысокой четкости 4K, а их разрешение настолько велико, что мяч для гольфа можно было увидеть примерно с расстояния в 15 миль. Эти и другие свойства вскоре станут стимулом для беспрецедентных астрофизических исследований.

Полная фокальная плоскость будущей камеры LSST имеет ширину более 60 см и содержит 189 отдельных сенсоров, которые будут производить изображения с разрешением 3200 мегапикселей. Экипажи SLAC сделали первые снимки с его помощью. Затем матрица датчиков будет интегрирована в крупнейшую в мире цифровую камеру, которая в настоящее время строится в SLAC. После установки в обсерватории Рубин в Чили камера будет производить панорамные изображения всего южного неба - одну панораму каждые несколько ночей в течение 10 лет.

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Первые изображения, полученные с помощью датчиков, были тестом фокальной плоскости камеры, сборка которой была завершена в SLAC в январе.

“Это большая веха для нас“, - сказал Винсент Риот, менеджер проекта LSST Camera из Ливерморской национальной лаборатории Министерства энергетики США. “Фокальная плоскость будет производить изображения для LSST, так что это способный и чувствительный глаз обсерватории Рубин“.

Напомним, ранее сообщалось, что самая быстрая в мире камера снимает 70 триллионов кадров в секунду.