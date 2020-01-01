Рожки на телефоне: Xiaomi запатентовал странную камеру

Камера будет выезжать над экраном.

Патент на смартфон letsgodigital.org

Рамки экрана смартфонов за последние годы резко уменьшились. В результате пользователи получают увеличивающуюся поверхность экрана без увеличения габаритов телефона. Спорная выемка уступила место всплывающей камере или дырявому экрану. Со следующего года также появятся первые телефоны с камерой под экраном, аналогичные недавно представленному ZTE Axon 20 5G. Хотя за этой технологией, похоже, будущее, производители любят экспериментировать с новыми смелыми дизайнами.

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Китайский бренд смартфонов Xiaomi регулярно патентует интересные и особенные дизайны телефонов. Ранее в этом году LetsGoDigital сообщила о телефоне Xiaomi с вращающейся камерой и дисплеем. Компания также разработала дизайн для полноэкранного смартфона с перевернутой выемкой. На этот раз Xiaomi, похоже, исследует возможность интеграции двух наклонных всплывающих камер, направленных как на переднюю, так и на заднюю часть устройства.

В конце 2019 года пекинское отделение Xiaomi Mobile подало патент на образец в CNIPA (Национальное управление интеллектуальной собственности Китая). Документация, состоящая из 16 цветовых рендеров и краткого описания, была опубликована сегодня, 8 сентября 2020 года.

Патент на смартфон letsgodigital.org

Запатентованный смартфон Xiaomi имеет плоский дисплей, устройство имеет полноэкранный дизайн с очень узкими краями экрана. Вся передняя часть состоит из поверхности экрана, селфи-камеру с первого взгляда не видно. Сзади камеры тоже не видно. Xiaomi выбрала этот дизайн для интеграции двойной камеры в верхней части устройства. Эти камеры выходят из корпуса через выдвижную систему.

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Особенностью этой системы камер является то, что две линзы камеры размещаются как на передней, так и на задней части всплывающей системы. Таким образом, в общей сложности речь идет о 4 камерах, две из которых служат в качестве селфи-камеры. Две другие камеры направлены назад, чтобы работать как основная камера.

Сзади наверху есть место для светодиодной вспышки. Когда всплывающая система выйдет из корпуса, эта вспышка окажется точно посередине.

Правая сторона этого телефона Xiaomi предлагает доступ к трем физическим кнопкам, скорее всего, кнопкам регулировки громкости и кнопке включения / выключения. Снизу предусмотрено подключение USB-C, сюда же встроен двойной динамик. Микрофон находится вверху справа от системы всплывающих камер.

На данный момент остается неизвестным, видит ли Xiaomi шанс в выпуске запатентованного телефона. Система камеры выглядит немного хрупкой, чем многие выдвижные камеры, отчасти потому, что это две узкие выдвижные системы, которые также выходят из корпуса под углом. Кроме того, в каждую всплывающую систему должны быть интегрированы объективы передней и задней камеры. Нам придется подождать и посмотреть, сможет ли Xiaomi довести этот патент до выпуска реального устройства.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала смартфон с семью выдвижными камерами.