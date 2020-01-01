Тренды YouTube: Танцы со звездами. 7 сезон и Ты не должен это открывать

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2 неделя – Танцы со звездами. 7 сезон

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Смотрите премьеру четвертого обновленного сезона шоу «Танцы со звездами». Молодая мама Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов исполнят вальс под хит Earth Song - Michael Jackson. Актер Тарас Цимбалюк и Яна Заяц станцуют страстное танго под кавер известного хита Bad Guy. Экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк попытаются покорить самбу под песню La Tortura-Shakira. Телеведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева будут поражать зрителей фокстротом под Frank Sinatra - New York. А вот выйдут ли на паркет пары Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко и Ольга Фреймут с Ильей Падзиной, которые по состоянию здоровья сейчас находятся на лечении и самоизоляции – смотрите прямо сейчас.

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Что такое ящик Диббука и почему про него пишут книги и снимают фильмы? Действительно ли этот ящик нельзя открывать и какие тайны хранятся в нем хранятся? Блогеры из Utopia Show решили разобраться с паранормальным явлением и разоблачили мифы про ящик Диббука.

Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф 10 сезон. Выпуск 2 и NK - A HUEVO.