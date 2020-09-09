Крупнейшие поставщики дисплеев отказались от сделок с Huawei

США продолжают давить на Huawei.

Samsung Display и LG Display установили базовую политику по прекращению поставок панелей для смартфонов премиум-класса компании Huawei в Китае.

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Поскольку дополнительные санкции Huawei вступают в силу с 15-го числа, детали с американскими технологиями могут быть проданы Huawei только после предварительного одобрения правительства США. Первоначально предполагалось, что санкции будут сосредоточены в отношении полупроводников и литейных производств (массовое производство полупроводников), но, поскольку чипы, которые управляют дисплеями, также включены в санкции, производители панелей также откажутся от поставок.

Согласно отраслевым сообщениям от 9-го числа, Samsung Display и LG Display решили прекратить поставки панелей в Huawei с 15-го числа. По сравнению со своим флагманским клиентом, Apple в США, объем продаж невелик. Компании опасаются, что отношения с Apple, ключевым клиентом, могут быть разорваны из-за продолжения сотрудничества с Huawei.

Официальный представитель отрасли заявил: "Согласно санкциям, будет сложно передать Huawei микросхемы, такие как микросхемы драйверов, сенсорные микросхемы и PMIC (микросхемы управления питанием), которые в основном производятся по проекту ARM, крупнейшей в мире компании по разработке полупроводников".

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Известно, что в настоящее время нет заменителей микросхем дисплея, изготовленных с использованием дизайна ARM на основе американских технологий. Недавно зарубежные СМИ, такие как Digi Times, заявили, что Huawei создала новое бизнес-подразделение и начала разработку SMIC и IC драйверов, которые являются китайскими литейными компаниями, но анализируется, что реализация будет непростой в короткие сроки.

Известно, что компания Huawei также проводит испытания таких панелей, как Visionox, Tianma и CSOT (China Star), после того, как компания BOE, крупнейший местный производитель панелей, стала основным поставщиком панелей в соответствии с руководящими принципами правительства Китая по расширению отечественных компонентов. Что касается панелей, они ищут альтернативные линии на замену Samsung и LG.

Официальный представитель китайской индустрии дисплеев сказал: "Решение о поставке панелей для Huawei является вопросом всестороннего рассмотрения спроса и предложения на полупроводники, а также отношений с правительствами и клиентами каждой страны. Даже после того, как санкции вступят в силу 15-го числа, атмосфера предварительного одобрения будет по-прежнему соблюдаться и подтверждаться", - сказал он.

На рынке OLED для смартфонов доминировала компания Samsung, а за второе место борются LG и BOE. По данным исследовательской компании Omdia, во втором квартале этого года (апрель-июнь) Samsung Display занял 1-е место с 72,7% (отгруженных), BOE 2-е с 11,9% и LG Display 4%.

Продолжение ведения бизнеса с самой Huawei может привести к санкциям со стороны США, что затруднит отношения с Apple и Samsung, у которых не было другого выбора, кроме как принять рекомендации властей США.

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