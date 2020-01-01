Google выпустил стабильную версию Android 11: Что нового?

Обновление принесло много новых функций.

Как сообщалось еще в июле, Google объявил о выпуске стабильного обновления для Android 11 8 сентября. Однако стабильное обновление доступно только для некоторых телефонов Pixel, в то время как некоторые телефоны других производителей получают открытые бета-версии.

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Android 11 предлагает множество новых функций, таких как:

Пузыри чата (для приложений для обмена сообщениями) - Google адаптировал сообщения чата Facebook Messenger и назвал их пузырями чата. Теперь вы сможете продолжить разговор без необходимости открывать приложение.

Screen Recorder - теперь есть встроенное средство записи экрана, что означает, что вы можете отказаться от установленных вами сторонних приложений для записи экрана. Пользователи смогут выбрать, нужно ли записывать звук и должны ли быть заметны касания экрана.

Power Menu для подключенных интеллектуальных устройств. Нужен быстрый доступ к подключенным устройствам умного дома? Просто нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы открыть меню, в котором отображаются подключенные устройства умного дома, такие как освещение, замки и камеры, без необходимости запускать приложение.

Одноразовые разрешения - пользователи смогут предоставлять одноразовые разрешения приложениям, когда они запрашивают доступ к камере, микрофону или местоположению. Если после этого вы снова запустите приложение, оно снова запросит разрешения на доступ.

Автоматический сброс разрешений - с Android 11 приложения, которым ранее были предоставлены разрешения, но не использовались какое-то время, будут автоматически сбрасывать свои запросы. Это означает, что разрешения будут удалены и должны быть предоставлены при повторном запуске приложения.

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Обновление начало распространяться на Pixels, за исключением моделей первого поколения, которые больше не поддерживаются. Это отличается от прошлого года, когда стабильное обновление было доступно для некоторых других телефонов, отличных от Pixel, таких как Essential PH-1 (поддержка которых закончилась) и Redmi K20 Pro.

OnePlus сделал открытую бета-версию (с OxygenOS 11) доступной для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Если у вас есть Realme X50 Pro, вы можете зарегистрироваться для получения бета-версии Android 11. Xiaomi также сделала бета-версию доступной для Mi 10 и Mi 10 Pro, в то время как некоторые устройства OPPO, такие как Find X2 Pro, Find X2, Ace2, Reno3 4G и Reno3 Pro 4G, также получат бета-сборки.

Мы ожидаем, что производители в ближайшие дни объявят о планах по выпуску соответствующих устройств.

Напомним, ранее сообщалось, что Google выпустил бета-версию Android 11 для всех.