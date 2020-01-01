В Сеть попали изображения необычного двухэкранного смартфон LG

Смартфон раскладывается на 90 градусов.

LG Wing 5G - новый амбициозный смартфон от LG. Его должны анонсировать 14 сентября и это смартфон с двойным экраном и уникальным дизайном. Основной дисплей LG Wing 5G можно повернуть на угол 90 градусов и получить Т-образное устройство. В конце прошлого месяца Android Authority опубликовала видео об устройстве, чтобы продемонстрировать его дизайн в реальной жизни. Теперь популярный информатор Эван Бласс поделился пресс-рендером LG Wing 5G, чтобы показать его дизайн задней части и цветовые варианты.

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Пресс-рендеринг показывает, что главный вращающийся дисплей LG Wing 5G имеет тонкие рамки на левом и правом краях. Верхняя и нижняя лицевые панели немного толстые, но выглядят симметрично. Предполагается, что устройство имеет 4-дюймовый вторичный экран. Ожидается, что второй экран будет иметь соотношение сторон 1: 1. На устройстве нельзя увидеть физический датчик отпечатков пальцев. Возможно, его можно было бы встроить в главный экран устройства. Также неясно размещение селфи-камеры на смартфоне.

LG Wing 5G будет доступен в двух цветовых решениях, таких как бело-синий градиент и черный. Он имеет на задней панели выступающий модуль камеры прямоугольной формы. Имеет три камеры и светодиодную вспышку. Дизайн камеры похож на Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Несмотря на то, что у LG Wing 5G два экрана, он не выглядит очень толстым.

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Просочившееся видео, появившееся ранее на этой неделе, показало наличие порта USB-C и решетки динамика на нижнем крае LG Wing 5G. К сожалению, слухи не раскрывают никаких подробностей о характеристиках LG Wing 5G. По неподтвержденным слухам, это может быть не флагманское устройство, поскольку оно может иметь чипсет Snapdragon 7-й серии. Устройство может дебютировать с ценой в 1000 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что LG показала смартфон с тремя экранами.