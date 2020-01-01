Microsoft объяснила невозможность удаления приложений из Windows 10

Удаление некоторых приложений может сказаться на общей работе операционной системы.

Windows 10 поставляется с рядом приложений, которые пользователи обычно не могут удалить. Хотя за последние несколько лет Microsoft разрешила удаление некоторых приложений, все же пользователям запрещают избавляться от части предустановленных программ.

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Фактически, теперь вы можете удалить Paint и Notepad. Но не можете удалить новые основные приложения, такие как приложение "Ваш телефон" и Microsoft Edge.

После недавнего обновления Windows 10 Microsoft заявила, что удалила опцию удаления для браузера Chromium, что означает, что после установки браузера вы не сможете удалить его.

В нескольких документах поддержки Microsoft объяснила, что некоторые приложения нельзя удалить, потому что проблема сложнее, чем кажется на первый взгляд. Проблема в том, как приложения взаимодействуют друг с другом и с Windows 10.

Например, предустановленные приложения Windows 10 могут быть связаны с чем-то еще в операционной системе. В одном из документов поддержки, который был незаметно обновлен на выходных, Microsoft заявила, что Edge на основе Chromium является важным компонентом ОС и используется для поддержки приложений, использующих веб-интерфейс, таких как шлюзы оплаты или входа в систему.

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"… Поскольку Windows поддерживает приложения, основанные на веб-платформе, наш веб-браузер по умолчанию является важным компонентом нашей операционной системы и не может быть удален", - говорится в новой документации поддержки Microsoft.

Точно так же в другом документе поддержки Microsoft отметила, что вы не можете удалить приложение "Ваш телефон", потому что оно глубоко интегрировано в Windows, чтобы "освещать множественные возможности взаимодействия между устройствами".

"Чтобы обеспечить больше возможностей взаимодействия между телефонами, компьютерами и другими устройствами, приложение нельзя удалить", - отметили в Microsoft.

Конечно, вы можете удалить приложение "Ваш телефон" с помощью команды PowerShell, но вы также потеряете связь с функциями телефона в Windows 10. Любые подключенные устройства и службы, которые вы можете использовать с приложением "Ваш телефон", работать не будут.

Проще говоря, Microsoft Edge, приложение "Ваш телефон" и некоторые другие приложения связаны с чем-то еще в Windows 10. Если их удалить, они могут вызвать проблемы в другом месте на вашем устройстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на iPhone X запустили Windows 10.