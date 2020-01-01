Apple откроет первый плавучий магазин

Необычный магазин появится в Сингапуре.

У Apple есть несколько потрясающих магазинов по всему миру, например, на Центральном вокзале Нью-Йорка и в Дубае, где есть "Solar Wings", которые реагируют на условия окружающей среды. Однако в Сингапуре появится первый "плавучий" магазин, и технологический гигант только что объявил, что он откроется 10 сентября.

Плавучий магазин Apple apple

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Плавучий магазин Apple Store, третий розничный магазин в Сингапуре, расположен на шикарном курорте Марина Бэй Сэндс. Это сферическая самоподдерживающаяся стеклянная купольная конструкция, состоящая из 114 частей стекла, соединенных 10 узкими вертикальными стойками.

Плавучий магазин Apple apple

Магазин предлагает 360-градусный вид на город и интерьер, залитый дневным светом. Ночью его стеклянные панели также будут обеспечивать световой эффект.

Плавучий магазин Apple apple

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Помимо того, что это первый "плавучий" магазин Apple, он также является первым местом, где есть подводный зал заседаний, который компании и разработчики могут использовать для встреч с членами команды компании.

Плавучий магазин Apple apple

Хотя открытие магазина запланировано на 10 сентября, технологический гигант все еще принимает меры против пандемии коронавируса, ограничивая количество посетителей, которые могут войти в его помещения. Желающие должны будут зарезервировать себе время посещения онлайн.

Напомним, ранее сообщалось, что магазины Apple Store в США закрывали до мая из-за коронавируса.