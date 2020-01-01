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Apple откроет первый плавучий магазин

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Необычный магазин появится в Сингапуре.
Плавучий магазин Apple
Плавучий магазин Apple
apple

У Apple есть несколько потрясающих магазинов по всему миру, например, на Центральном вокзале Нью-Йорка и в Дубае, где есть "Solar Wings", которые реагируют на условия окружающей среды. Однако в Сингапуре появится первый "плавучий" магазин, и технологический гигант только что объявил, что он откроется 10 сентября.

Плавучий магазин Apple
Плавучий магазин Apple
apple

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Плавучий магазин Apple Store, третий розничный магазин в Сингапуре, расположен на шикарном курорте Марина Бэй Сэндс. Это сферическая самоподдерживающаяся стеклянная купольная конструкция, состоящая из 114 частей стекла, соединенных 10 узкими вертикальными стойками.

Плавучий магазин Apple
Плавучий магазин Apple
apple

Магазин предлагает 360-градусный вид на город и интерьер, залитый дневным светом. Ночью его стеклянные панели также будут обеспечивать световой эффект.

Плавучий магазин Apple
Плавучий магазин Apple
apple

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Помимо того, что это первый "плавучий" магазин Apple, он также является первым местом, где есть подводный зал заседаний, который компании и разработчики могут использовать для встреч с членами команды компании.

Плавучий магазин Apple
Плавучий магазин Apple
apple

Хотя открытие магазина запланировано на 10 сентября, технологический гигант все еще принимает меры против пандемии коронавируса, ограничивая количество посетителей, которые могут войти в его помещения. Желающие должны будут зарезервировать себе время посещения онлайн.

Напомним, ранее сообщалось, что магазины Apple Store в США закрывали до мая из-за коронавируса.

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Теги: Apple Store, Apple, Сингапур
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