Российский поисковик Спутник внезапно закрыли
Компания Ростелеком внезапно решила закрыть проект. На данный момент главная страница поисковика изменилась: поисковая строка удалена. Остался только раздел с новостями.
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Теперь Ростелеком хочет сделать спутник корпоративным браузером, который включен в реестр российского ПО и поддерживает российскую криптографию.
Также компания разрабатывает систему поддержки принятия медицинских решений, корпоративный поиск, лабораторию интеллектуального анализа данных и платформу индустриального интернета вещей.
Спутник запустили в мае 2014 года и предполагалось, что он будет использоваться в государственных учреждениях по умолчанию. Но слабая поисковая выдача не позволила ему набрать популярность. В 2017 году Спутник занимал менее 1% на рынке поисковиков в России. На его разработку было потрачено около 2 млрд руб.
Напомним, ранее сообщалось, что в России хотят разработать аналог Skype.
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СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы- Ы!!!
Ви есть мацкавитский швайне!
Ми будем вас немножко убивать, немножко вешать! Ипаный кацап
дык, пусть подохнут
Падаль мацкавитская, еблоиды генетические
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!