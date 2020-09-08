Российский поисковик Спутник внезапно закрыли

На его разработку потратили 2 млрд рублей.

Компания Ростелеком внезапно решила закрыть проект. На данный момент главная страница поисковика изменилась: поисковая строка удалена. Остался только раздел с новостями.

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Теперь Ростелеком хочет сделать спутник корпоративным браузером, который включен в реестр российского ПО и поддерживает российскую криптографию.

Также компания разрабатывает систему поддержки принятия медицинских решений, корпоративный поиск, лабораторию интеллектуального анализа данных и платформу индустриального интернета вещей.

Спутник запустили в мае 2014 года и предполагалось, что он будет использоваться в государственных учреждениях по умолчанию. Но слабая поисковая выдача не позволила ему набрать популярность. В 2017 году Спутник занимал менее 1% на рынке поисковиков в России. На его разработку было потрачено около 2 млрд руб.

Напомним, ранее сообщалось, что в России хотят разработать аналог Skype.