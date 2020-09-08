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Российский поисковик Спутник внезапно закрыли

Комментариев: 8
На его разработку потратили 2 млрд рублей.
Спутник не взлетел
Спутник не взлетел
ixbt.com

Компания Ростелеком внезапно решила закрыть проект. На данный момент главная страница поисковика изменилась: поисковая строка удалена. Остался только раздел с новостями.

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Теперь Ростелеком хочет сделать спутник корпоративным браузером, который включен в реестр российского ПО и поддерживает российскую криптографию.

Также компания разрабатывает систему поддержки принятия медицинских решений, корпоративный поиск, лабораторию интеллектуального анализа данных и платформу индустриального интернета вещей.

Спутник запустили в мае 2014 года и предполагалось, что он будет использоваться в государственных учреждениях по умолчанию. Но слабая поисковая выдача не позволила ему набрать популярность. В 2017 году Спутник занимал менее 1% на рынке поисковиков в России. На его разработку было потрачено около 2 млрд руб.

Напомним, ранее сообщалось, что в России хотят разработать аналог Skype.

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Теги: поисковик, Спутник, Россия, Ростелеком
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Комментариев (8)
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Осталось 300 символов
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Путин-Xyйло    08.09.2020, 16:01
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Спутник "суверенного" чебурнета
русский  (аноним)  08.09.2020, 15:21
Оценка:  -3
русский
ТАК ДАФАЙТЕ ВЗМОЛИМСЯ ЗА ТО.... тьфу, не то. ДА ЕЕ ВЫМЯ 15го размера... черт снова не то. А вооот - УКРОПОЦРЕОТЫ СВИДЕТЕЛИ пришествия бЫндеры разработали нанобраузер SALO , который используют внеземные цивилизации для того чтобы прилететь на улицу бЫндры что перед Московским мостом гыгыгвгвг. перну
гость  (аноним)  08.09.2020, 15:14
Оценка:  +1
гость
СЛАВА ГОСДЕПУ И ЕГО МЕТОДИЧКАМ!
СМЕРТЬ КАЦАПАМ!

ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы- Ы!!!
гость  (аноним)  08.09.2020, 15:13
Оценка:  0
гость
O-о-оh! Ja-ja!

Ви есть мацкавитский швайне!
Ми будем вас немножко убивать, немножко вешать! Ипаный кацап
Вертел_кацапов  (аноним)  08.09.2020, 14:56
Оценка:  0
Вертел_кацапов
А что на эржфии было по другому?
гость  (аноним)  08.09.2020, 14:54
Оценка:  +1
гость
нам это мацкальское говно зачем?
дык, пусть подохнут
гость  (аноним)  08.09.2020, 14:52
Оценка:  +1
гость
Нахера нам, в Украине, что там на ипаном кацапстане??!
Падаль мацкавитская, еблоиды генетические
гость  (аноним)  08.09.2020, 14:50
Оценка:  +1
гость
ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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