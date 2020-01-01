Стабильная MIUI 12 вышла на 14 телефонах Xiaomi

Вторая партия смартфонов начала получать MIUI 12.

8 сентября MIUI объявила в своем официальном микроблоге, что вторая партия стабильной версии MIUI 12 опубликована в полном объеме.

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Вторая партия поддерживаемых моделей включает 14 моделей: Mi8, Mi8 fingerprint, Mi8 Transparent Discovery, Mi MIX3, Mi9 SE, MIX 2S, MI CC9 Pro, Mi CC9, mi cc9 MEitu Customized, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note7, Redmi Note7 Pro, Redmi 10X, Redmi 10X Pro.

Для обновления нужно зайти в Настройки - Мое устройство - О телефоне».

Первыми новую прошивку получили 13 моделей: Xiaomi mi10 Pro, Xiaomi mi10 Youth Edition, Xiaomi mi9 Pro 5G, Xiaomi mi9 Prime Transparent Edition, Xiaomi mi9, Redmi K30 Pro Zoom Edition, Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30, Redmi K20 Pro Prime Edition, Redmi K20, Redmi K20 Pro.

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MIUI 12 оптимизирован для многозадачности. Он поддерживает глобальное бесплатное окно для различных сценариев использования и претендует на звание лучшего мобильного решения для многозадачности в мире.

MIUI 12 также имеет обновление конфиденциальности. Это первая система, прошедшая тест TUV Rheinmetall для Android Enhanced Privacy Test.

Что касается игр, MIUI 12 обеспечивает оптимизацию игрового лага и поддерживает динамическую настройку частоты кадров игры, улучшенное качество изображения и так далее.

Напомним, Xiaomi официально представила MIUI 12 в апреле.