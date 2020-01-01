Видео дня: Обычную бумагу превратили в музыкальный плеер

Особый вид принтера может превратить .

Обычный лист бумаги или картона не является водонепроницаемым, интерактивным и не способен накапливать энергию. Но новая инновационная технология печати, разработанная в Университете Пердью, может сделать все это. Исследователи продемонстрировали эту технику, превратив лист записной книжки в музыкальный проигрыватель, и говорят, что его можно расширить для работы с более крупными процессами печати для более массового использования.

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"Это первая демонстрация бумажного электронного устройства с автономным питанием", - говорит автор исследования Рамзес Мартинес, доцент Школы промышленной инженерии Пердью. "Мы разработали метод, позволяющий сделать бумагу водоотталкивающей для воды, масла и пыли, покрывая ее высокофторированными молекулами. Это омнифобное покрытие позволяет нам печатать несколько слоев схем на бумаге, не позволяя чернилам переходить от одного слоя к другому".

Взяв за основу это омнифобное покрытие, исследователи смогли интегрировать датчики вертикального давления на бумагу. Это не только позволяет ему стать интерактивной поверхностью для множества приложений, но также может собирать энергию от действий пользователя за счет трения, когда они оказывают давление на устройство, что может использоваться для обеспечения беспроводной связи Bluetooth.

Команда продемонстрировала новую технологию, превратив ее в клавиатуру с возможностью беспроводной передачи данных и, что еще более впечатляюще, в музыкальный проигрыватель. Этот бумажный инструмент может реагировать на прикосновение и перетаскивание для увеличения и уменьшения громкости, а также имеет кнопки, напечатанные на бумаге, для отключения звука и перехода к следующей песне.

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Важно отметить, что, по словам команды, эти устройства дешевы в печати, менее 0,25 доллара США за устройство, и что эта технология совместима с типичными процессами печати. Это означает, что его можно легко адаптировать, например, для превращения таких вещей, как картонная упаковка, в интеллектуальную упаковку.

"Я предполагаю, что эта технология будет способствовать взаимодействию пользователя с упаковкой пищевых продуктов, проверять, безопасна ли еда для употребления, или позволять пользователям подписывать посылку, которая приходит домой, проводя пальцем по коробке, чтобы правильно идентифицировать себя как владельца. пакета », - говорит Мартинес. «Кроме того, наша группа продемонстрировала, что простые листы бумаги из записной книжки могут быть преобразованы в интерфейсы музыкального проигрывателя, чтобы пользователи могли выбирать песни, воспроизводить их и изменять их громкость".

Вы можете увидеть демонстрацию музыкального плеера на видео ниже, а исследование было опубликовано в журнале Nano Energy.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые создали 3D-печать водой.