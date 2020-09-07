Сколько золота в 100 микросхемах: Эксперименты
Можно ли разбогатеть на микросхемах?
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В этом видео блогеры из Live Today покажут процесс аффинажа. Т.е., выделение драгоценных металлов, а именно золота, из позолоченных деталей.
Для этого достали чуть больше 100 микросхем, покрытых тонким слоем золота, а также химические реактивы.
Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.
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