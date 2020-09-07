Сколько золота в 100 микросхемах: Эксперименты

Можно ли разбогатеть на микросхемах?

Читай также: Осторожнее с огнем: Эксперименты с огнеопасными предметами

В этом видео блогеры из Live Today покажут процесс аффинажа. Т.е., выделение драгоценных металлов, а именно золота, из позолоченных деталей.

Для этого достали чуть больше 100 микросхем, покрытых тонким слоем золота, а также химические реактивы.

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.