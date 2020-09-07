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Сколько золота в 100 микросхемах: Эксперименты

Комментариев: 2
Можно ли разбогатеть на микросхемах?

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В этом видео блогеры из Live Today покажут процесс аффинажа. Т.е., выделение драгоценных металлов, а именно золота, из позолоченных деталей.

Для этого достали чуть больше 100 микросхем, покрытых тонким слоем золота, а также химические реактивы.

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (2)
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ЗовПрироды    07.09.2020, 22:30
Оценка:  +11
ЗовПрироды
В сучасних чіпах золота практично немає.
Olifir4ik    07.09.2020, 18:46
Оценка:  +1
Olifir4ik
На этом еще в 90-х бабло рубали.
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