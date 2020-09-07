Китай успешно посадил секретный многоразовый космический корабль

Неизвестный многоразовый объект посадили после двух дней полета на орбите.

Китайский многоразовый экспериментальный космический корабль выпустил неизвестный объект перед тем, как покинуть орбиту в воскресенье, завершив секретную двухдневную миссию на низкой околоземной орбите.

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Космический корабль был запущен с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби в четверг на ракете Long March 2F. Уведомления о закрытии воздушного пространства, выпущенные днем ​​ранее, стали единственным ключом к определению сроков и характера миссии.

Согласно краткому государственному пресс-релизу, посадка состоялась в соответствии с графиком в воскресенье. Ни изображения, ни детали "экспериментального космического корабля многоразового использования" предоставлены не были.

"Успешный полет ознаменовал важный прорыв страны в исследованиях многоразовых космических аппаратов и, как ожидается, обеспечит удобный и недорогой транспорт туда и обратно для мирного использования космоса", - заявило Синьхуа.

В некоторой степени в отличие от использования "мирного использования космоса" для описания проекта, характер миссии и космического корабля остается под строгим контролем.

Дополнительную интригу представляет очевидный выброс объекта на орбиту космическим кораблем перед его вылетом с орбиты. Американские космические агентства каталогизировали новый объект, обозначенный NORAD ID 46395 (2020-063G COSPAR ID), назначив его запуску Long March 2F.

Вид на космодром Цзюцюань со спутника Sentinel-2. Многоразовый экспериментальный космический корабль Китая запущен с объекта 4 сентября spacenews.com

Экспериментальный космический корабль вышел на орбиту размером 331 на 347 километров с углом наклона 50,2 градуса. Новый объект находится на орбите с аналогичным углом наклона 332 на 348 километров.

Аналитики предполагают, что объект был выпущен на две орбиты до того, как экспериментальный космический корабль сошёл с орбиты. Никаких подробностей о природе объекта пока не сообщается ни Китаем, ни США.

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Китайские капсулы экипажа ранее выпустили для наблюдения небольшие спутники-спутники Banxing. Экспериментальный космический корабль нового поколения с экипажем выпустил в мае испытательный надувной технологический модуль для входа и спуска. Во время входа в эксперимент произошла аномалия.

Пока появились только далекие любительские кадры запуска. Судя по кадрам, виден обтекатель полезной нагрузки на крыше Long March 2F, а не открытый космический корабль.

Более ранние заявления главного космического подрядчика Китая свидетельствуют о возможных связанных проектах. Комментарии от 2017 года Чена Хунбо, официального представителя Китайской академии ракет-носителей (CALT), могут, в частности, дать потенциальные подсказки относительно возможностей.

Чен заявил, что многоразовый космический корабль, испытательный полет которого ожидается примерно в 2020 году, сможет нести как экипаж, так и полезную нагрузку. Чен заявил, что некоторые аппараты будут иметь характеристики как самолетов, так и космических кораблей, предполагая космический аппарат с неподвижным крылом.

Выполняя вертикальный запуск, как традиционную ракету, Чен описывает концепцию, в которой второй объект "едет" на задней части первой ступени. Обе ступени позже могут приземлиться горизонтально. Рендеры различных концепций и названий проектов ранее появлялись в сети.

Кратковременность недавней миссии согласуется с ранее заявленными целями тестирования "быстрого повторного запуска и многократного использования". Ожидалось, что после первоначальных испытаний последуют еще несколько полетов.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай запустил ракету с космодрома в пустыне Гоби.