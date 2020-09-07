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Китай успешно посадил секретный многоразовый космический корабль

Комментариев: 4
Неизвестный многоразовый объект посадили после двух дней полета на орбите.
Запуск Long March 2F
Запуск Long March 2F
spacenews.com

Китайский многоразовый экспериментальный космический корабль выпустил неизвестный объект перед тем, как покинуть орбиту в воскресенье, завершив секретную двухдневную миссию на низкой околоземной орбите.

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Космический корабль был запущен с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби в четверг на ракете Long March 2F. Уведомления о закрытии воздушного пространства, выпущенные днем ​​ранее, стали единственным ключом к определению сроков и характера миссии.

Согласно краткому государственному пресс-релизу, посадка состоялась в соответствии с графиком в воскресенье. Ни изображения, ни детали "экспериментального космического корабля многоразового использования" предоставлены не были.

"Успешный полет ознаменовал важный прорыв страны в исследованиях многоразовых космических аппаратов и, как ожидается, обеспечит удобный и недорогой транспорт туда и обратно для мирного использования космоса", - заявило Синьхуа.

В некоторой степени в отличие от использования "мирного использования космоса" для описания проекта, характер миссии и космического корабля остается под строгим контролем.

Дополнительную интригу представляет очевидный выброс объекта на орбиту космическим кораблем перед его вылетом с орбиты. Американские космические агентства каталогизировали новый объект, обозначенный NORAD ID 46395 (2020-063G COSPAR ID), назначив его запуску Long March 2F.

Вид на космодром Цзюцюань со спутника Sentinel-2. Многоразовый экспериментальный космический корабль Китая запущен с объекта 4 сентября
Вид на космодром Цзюцюань со спутника Sentinel-2. Многоразовый экспериментальный космический корабль Китая запущен с объекта 4 сентября
spacenews.com

Экспериментальный космический корабль вышел на орбиту размером 331 на 347 километров с углом наклона 50,2 градуса. Новый объект находится на орбите с аналогичным углом наклона 332 на 348 километров.

Аналитики предполагают, что объект был выпущен на две орбиты до того, как экспериментальный космический корабль сошёл с орбиты. Никаких подробностей о природе объекта пока не сообщается ни Китаем, ни США.

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Китайские капсулы экипажа ранее выпустили для наблюдения небольшие спутники-спутники Banxing. Экспериментальный космический корабль нового поколения с экипажем выпустил в мае испытательный надувной технологический модуль для входа и спуска. Во время входа в эксперимент произошла аномалия.

Пока появились только далекие любительские кадры запуска. Судя по кадрам, виден обтекатель полезной нагрузки на крыше Long March 2F, а не открытый космический корабль.

Более ранние заявления главного космического подрядчика Китая свидетельствуют о возможных связанных проектах. Комментарии от 2017 года Чена Хунбо, официального представителя Китайской академии ракет-носителей (CALT), могут, в частности, дать потенциальные подсказки относительно возможностей.

Чен заявил, что многоразовый космический корабль, испытательный полет которого ожидается примерно в 2020 году, сможет нести как экипаж, так и полезную нагрузку. Чен заявил, что некоторые аппараты будут иметь характеристики как самолетов, так и космических кораблей, предполагая космический аппарат с неподвижным крылом.

Выполняя вертикальный запуск, как традиционную ракету, Чен описывает концепцию, в которой второй объект "едет" на задней части первой ступени. Обе ступени позже могут приземлиться горизонтально. Рендеры различных концепций и названий проектов ранее появлялись в сети.

Кратковременность недавней миссии согласуется с ранее заявленными целями тестирования "быстрого повторного запуска и многократного использования". Ожидалось, что после первоначальных испытаний последуют еще несколько полетов.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай запустил ракету с космодрома в пустыне Гоби.

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Теги: космос, Китай, ракета
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Комментариев (4)
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Shazam    08.09.2020, 00:00
Оценка:  -1
Shazam
Ну молодцом. Китайцы всегда умели удивить!)Так или иначе,все скоро будим говорить на китайском,и жить в евразийской Китайской народной республике) И будут славный китайский город герой Киев,город герой Москва и ну все остальные славные китайские города герои)
Shazam    08.09.2020, 00:02
Оценка:  -1
Shazam
Пока весь мир думает о ток как фемкам поглотить мир,а черным геям завладеть миром,Китай тихонькой зайдёт сзади и всех хорошенько научит любить коммунистическая партия китая)
Shaab    08.09.2020, 08:02
Оценка:  +2
Shaab
Ой, навряд. На найближчі десятки років Китаю і земель до Уралу вистачить. Туди ж спочатку хоч якусь цивілізацію принести потрібно, хоча б каналізацію провести, газ... будинки нормальні побудувати, замість розвалюх (а не банери на них навісити)...
гость  (аноним)  07.09.2020, 16:40
Оценка:  0
гость
Полетал на тайгой, поколдовал, и тайга стала китайской народной республикой. Русский йизык там нихт ферштейн.
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