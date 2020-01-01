Масштабную модель V-образного самолета Flying-V испытали в воздухе

Самолет создается совместно с Airbus и KLM.

Исследователи, инженеры и пилоты провели испытания в Германии после испытаний в аэродинамической трубе и серии наземных испытаний в Нидерландах.

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Разработанный при участии авиакомпании KLM, самолет объединяет пассажирскую кабину, грузовой отсек и топливные баки в крыльях, создавая V-образную форму.

Руководитель проекта доктор Рулоф Вос и его команда работали с Airbus над испытанием модели в масштабе 22,5 кг и шириной 3 м, для чего пилот должен был взлететь, выполнить несколько тестовых маневров и заходов на посадку, пока батареи почти не разрядятся.

В своем заявлении доктор Вос сказал: "Одна из наших тревог заключалась в том, что у самолета могут возникнуть трудности с отрывом, поскольку предыдущие расчеты показали, что "вращение" может быть проблемой. Команда оптимизировала масштабированную модель полета, чтобы предотвратить проблему, но доказательство того, что пудинг есть в еде. Чтобы знать наверняка, нужно лететь".

Вращение при взлете было успешно выполнено на скорости 80 км / ч, и команда добавила, что скорость и углы полета соответствуют прогнозам.

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По словам TU Delft, команде пришлось изменить центр тяжести самолета и исправить антенну, чтобы улучшить телеметрию во время испытаний. Полет подтвердил, что нынешний дизайн показывает слишком много "голландского крена", вызывая слегка грубую посадку.

Следующим шагом для команды является использование данных, собранных во время полета, для аэродинамической (программной) модели самолета. Это позволит запрограммировать его в имитаторе полета для использования в будущих исследованиях, а также улучшить летные характеристики. Команда также подготовит масштабный макет для будущих летных испытаний.

Напомним, ранее сообщалось, что испытан первый в мире самолет без закрылков.