Где выгодней всего получить деньги под залог авто?

Если у вас имеются не только права, но и собственный автомобиль, тогда у вас никогда не возникнет проблем в получении денег на непредвиденные расходы. Вы также легко сможете взять кредит под любые запланированные вами траты. Осталось только выяснить, как сделать это с умом, максимально безопасно и с наибольшей выгодой.

Рассматривая банк в качестве кредитора первой очереди, вы должны быть готовы пройти тщательную проверку на платежеспособность и благонадежность, подготовить весьма объемный пакет документов, включающий помимо обычных паспорта и ИНН, обязательную справку о доходах как минимум за последние 6 месяцев (и эта справка должна быть актуальной, выданной не раннее, чем за 2 недели до подачи заявки на кредит), копию трудовой книжки, письменное согласие супруга/супруги на заем, свидетельство о браке, страховой полис и пр., а также, возможно, предоставить поручителей.

Учтите, что вы не сможете получить кредит, если возраст вашего авто превышает 10 лет или оценщика банка не устроит его состояние. И даже в случае положительного ответа, вы сможете рассчитывать на сумму не более 40-50% от рыночной стоимости вашего автомобиля на день оформления кредита.

Реальная процентная ставка в банке будет зависеть от многих факторов: вашей кредитной истории, размера зарплаты, срока заема и прочих данных. При этом вам нужно будет внимательно разбираться в условиях кредитного договора, принимая в расчет возможную одноразовую комиссию, непредсказуемую плавающую ставку и различные скрытые платежи, которыми часто грешат банки, так как это все может значительно увеличивать плату за пользование кредитом. Если мы вас потеряли еще на перечне документов, то банковский кредит явно не ваш вариант.

Теперь давайте проанализируем более быстрый способ получения денег под залог авто, а именно оформление кредита в автоломбарде. Из документов потребуется паспорт, ИНН и документы на машину. Автоломбарду очень важно чтобы ваш автомобиль был в хорошем состоянии и на ходу, Иначе Вы не сможете получить под него необходимую сумму.

А какая получится стоимость кредита в автоломбарде. Вы платите от четырёх процентов, если оставляете свой автомобиль на стоянке, и более высокий процент, если желаете продолжать пользоваться своим авто. Но есть здесь и свои минусы: максимальный срок, на который вы можете взять кредит под залог авто в автоломбардах, обычно гораздо меньше, иногда в разы, и может составлять всего один год, а вот проценты будут часто выше банковских, особенно, если вы будете продолжать ездить на залоговом авто. И перед тем, как принять окончательное решение, стоит учесть, что, к сожалению, большинство автоломбардов работают нелегально, без лицензии, действуя, фактически, как частные лица. Права заемщиков оказываются незащищенными, и существует риск остаться без своего авто, став жертвой одной из многочисленных мошеннических схем. Поэтому вам нужно тщательно проверять информацию о таких конторах и очень внимательно читать всю документацию.

«А может ли получение кредита быть одновременно надежным, недорогим и быстрым?» - спросите вы. «Может!» - ответим мы. Надёжным игроком на рынке кредитования под залог авто являются финансовые компании. Они сочетают в себе лучшие качества: надежность и безопасность банков с оперативностью, гибкостью и упрощенностью процедур, которыми обычно козыряют автоломбарды. Одним из таких участников на рынке финансовых услуг является компания Prosto Money , которая запустила супервыгодную программу кредитования под залог автомобиля как для физических, так и для юридических лиц. Под залог принимаются автомобили от 2005 года выпуска, ставка по кредиту здесь составит всего от 3% в месяц, а кредитоваться можно на срок от 3 месяцев до 5 лет с правом досрочного погашения. Без скрытых комиссий и обязательных страховок, без лишних вопросов и бумажной волокиты. Вам также предложат возможность погашения кредита без штрафных санкций и даже реструктуризацию, в случае возникновения у вас проблем с выплатами.

Здесь вы сможете взять в заем любую сумму в пределах от 20 000 до 2 000 000 гривен (или до 80% от рыночной стоимости вашего средства передвижения). При этом вам не нужно будет предоставлять тонны документации, подтверждающей вашу платежеспособность, а также согласие на заем всех родственников до 7-го колена включительно. ProstoMoney даже не требует справку о доходах. В отличие от банка, который может принимать решение и оформлять договор неделями, здесь ваша заявка может быть одобрена в течение получаса, а деньги на карту вы сможете получить в тот же день. Все происходит без назойливых звонков на работу вам и вашим родным, без бесконечных проверок и кредитной истории, быстро и комфортно!

Еще одним огромным плюсом для автовладельца является то, что вы остаетесь собственником своего авто, компания ProstoMoney никогда не требует переоформления на себя вашего движимого имущества. Вы также сможете продолжать пользоваться автомобилем в течение всего срока кредитования, постановка вашего железного коня на стоянку является лишь опцией, а не обязательным требованием, и здесь решение тоже принимаете вы, а не ваш кредитор, как было бы в случае с банком.

Взяв кредит под залог авто в ProstoMoney , вы сможете выплачивать его по удобной для вас схеме, с погашением тела кредита постепенно равными частями либо в конце срока. Если же вы решите увеличить ежемесячно вносимую сумму, то тем самым вы уменьшите комиссию за пользование кредитными деньгами. В этом случае заем обойдется вам дешевле, чем при выборе оплаты тела кредита в последний месяц до завершения срока договора. Невероятно выгодной опцией является возможность досрочного погашения займа без каких-либо дополнительных комиссий и тем более штрафов. Вы также сможете пролонгировать срок пользования кредитом, если в этом возникнет необходимость.

Если вам нужно срочно получить внушительную сумму, при этом продолжать пользоваться своим авто, в том числе для нужд вашего бизнеса, то обращение в финансовую компанию будет наиболее разумным решением, а в Prosto Money вам предложат наилучшие условия кредитования под залог авто. Лояльность, прозрачность, оперативность и безопасность – это кредо этой компании.

Помните, автомобиль – это не роскошь и не простое средство передвижения, автомобиль – это ваша палочка-выручалочка, открывающая дверь к новым финансовым возможностям, если распорядиться им с умом.

Свидетельство о регистрации финансового учреждения ФК №1276 от 19.11.2019

Де вигідніше за все отримати гроші під заставу авто?

Якщо у вас є не тільки права, а й власний автомобіль, тоді у вас ніколи не виникне проблем з отриманням грошей на непередбачені витрати. Ви так само легко зможете взяти кредит під будь-які заплановані вами витрати. Залишилося тільки з'ясувати, як зробити це з розумом, максимально безпечно і з найбільшою вигодою.

Розглядаючи банк у якості кредитора першої черги, ви повинні бути готові пройти ретельну перевірку на платоспроможність і благонадійність, підготувати великий за обсягом пакет документів, який включатиме окрім звичайних паспорта та ІПН, обов'язкову довідку про доходи як мінімум за останні 6 місяців (і ця довідка повинна бути актуальною, видана не раніше, ніж за 2 тижні до подачі заявки на кредит), копію трудової книжки, письмову згоду чоловіка/дружини на позику, свідоцтво про шлюб, страховий поліс та ін., а також, можливо, надати поручителів.

Врахуйте, що ви не зможете отримати кредит, якщо вік вашого авто перевищує 10 років або оцінювача банку не влаштує його стан. І навіть у разі позитивної відповіді, ви зможете розраховувати на суму не більше 40-50% від ринкової вартості вашого автомобіля на день оформлення кредиту.

Реальна відсоткова ставка в банку буде залежати від багатьох факторів: вашої кредитної історії, розміру зарплати, терміну позики та інших даних. При цьому вам потрібно буде уважно розбиратися в умовах кредитного договору, беручи до уваги можливу одноразову комісію, непередбачувану плаваючу ставку і різні приховані платежі, якими часто грішать банки, так як все це може значно збільшувати плату за користування кредитом. Якщо ми вас втратили ще на етапі переліку документів, то банківський кредит, схоже, не ваш варіант.

Тепер давайте проаналізуємо більш швидкий спосіб отримання грошей під заставу авто, а саме оформлення кредиту в автоломбарді. З документів потрібні будуть паспорт, ІПН та документи на машину. Автоломбарду дуже важливо, щоб ваш автомобіль був в хорошому стані і на ходу, інакше ви не зможете отримати під нього необхідну суму.

А яка вийде вартість кредиту в автоломбарді? Ви платите від чотирьох відсотків, якщо залишаєте свій автомобіль на стоянці, і більш високий відсоток, якщо бажаєте продовжувати користуватися своїм авто. Але є тут і свої мінуси: максимальний термін, на який ви можете взяти кредит під заставу авто в автоломбарді, зазвичай набагато менший, іноді в рази, і може становити усього лише один рік, а ось відсотки будуть часто вище банківських, особливо, якщо ви будете продовжувати їздити на заставному авто. І перед тим, як прийняти остаточне рішення, варто врахувати, що, на жаль, більшість автоломбардів працюють нелегально, без ліцензії, діючи, фактично, як приватні особи. Права позичальників виявляються незахищеними, й існує ризик залишитися без свого авто, ставши жертвою однієї з численних шахрайських схем. Тому вам потрібно ретельно перевіряти інформацію про такі контори і дуже уважно читати всю документацію.

«А чи може отримання кредиту бути одночасно надійним, недорогим і швидким?» - запитаєте ви. «Може!» - відповімо ми. Надійним гравцем на ринку кредитування під заставу авто є фінансові компанії. Вони поєднують у собі найкращі якості: надійність і безпеку банків з оперативністю, гнучкістю і спрощеністю процедур, якими зазвичай хизуються автоломбарди. Одним з таких учасників на ринку фінансових послуг є компанія Prosto Money, яка запустила супервигідну програму кредитування під заставу автомобіля як для фізичних, так і для юридичних осіб. Під заставу приймаються автомобілі від 2005 року випуску, ставка по кредиту тут складатиме лише від 3% на місяць, а кредитуватися можна на термін від 3 місяців до 5 років. Без прихованих комісій та обов'язкових страховок, без зайвих питань і паперової тяганини. Вам також запропонують можливість дострокового погашення кредиту без штрафних санкцій і навіть реструктуризацію, в разі виникнення у вас проблем із виплатами.

Тут ви зможете взяти у позику будь-яку суму в межах від 20 000 до 2 000 000 гривень (або до 80% від ринкової вартості вашого засобу пересування). При цьому вам не потрібно буде надавати стоси паперів, що підтверджують вашу платоспроможність, а також згоду на позику всіх родичів до 7-го коліна включно. ProstoMoney навіть не вимагає довідку про доходи. На відміну від банку, який може приймати рішення й оформляти договір тижнями, тут ваша заявка може бути схвалена лише за півгодини, а гроші на карту ви зможете отримати у той самий день. Усе відбувається без настирливих дзвінків на роботу вам і вашим рідним, без нескінченних перевірок та кредитної історії, швидко та зручно!

Ще одним величезним плюсом для автовласника є те, що ви залишаєтеся власником свого авто, компанія ProstoMoney ніколи не вимагає переоформлення на себе вашого рухомого майна. Ви також зможете продовжувати користуватися автомобілем протягом усього терміну кредитування, постановка вашого залізного коня на стоянку є лише опцією, а не обов'язковою вимогою, і тут рішення теж приймаєте ви, а не ваш кредитор, як було б у випадку з банком.

Взявши кредит під заставу авто в ProstoMoney, ви зможете виплачувати його за зручною для вас схемою, з погашенням тіла кредиту поступово рівними частинами або в кінці терміну. Якщо ж ви вирішите збільшити щомісячну суму, то тим самим ви зменшите комісію за користування кредитними грошима. У цьому випадку позика обійдеться вам дешевше, ніж при виборі оплати тіла кредиту в останній місяць до завершення терміну договору. Неймовірно вигідною опцією є можливість дострокового погашення позики без будь-яких додаткових комісій і тим більше штрафів. Ви також зможете пролонгувати термін користування кредитом, якщо у цьому виникне необхідність.

Якщо вам потрібно терміново отримати значну суму, при цьому продовжувати користуватися своїм авто, у тому числі задля потреб вашого бізнесу, то звернення у фінансову компанію буде найбільш розумним рішенням, а в Prosto Money вам запропонують найкращі умови кредитування під заставу авто. Лояльність, прозорість, оперативність і безпека - це кредо цієї компанії.

Пам'ятайте, автомобіль - це не розкіш і не простий засіб пересування, автомобіль - це ваша чарівна паличка, що відкриває двері до нових фінансових можливостей, якщо ви зможете розпорядитися ним з розумом.

Свидетельство о регистрации финансового учреждения ФК №1276 от 19.11.2019

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