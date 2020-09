Блогер запустил Doom на тесте на беременность

Блогер foone опубликовал в Twitter серию видео, в котором показал, как ему удалось необычно использовать тест на беременность.

В качестве экрана он использовал дисплей теста на беременность Equate.

"Я волновался, что у меня не хватит пропускной способности для обновлений в реальном времени, но оказалось, что 128x32 при 1 бит на пиксель вообще не требует большой пропускной способности", - написал блогер. Также он продемонстрировал видео с клипом Рика Эстли Never Gonna Give You Up.

I'm still playing with my replacement OLED display for the Equate pregnancy tester.

I was worried I wouldn't have enough bandwidth to do real time updates, but it turns out that 128x32 at 1bpp doesn't take much bandwidth at all. pic.twitter.com/zOzl4eHyHm