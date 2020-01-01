Xiaomi выпустила обновленный игровой смартфон Black Shark 3S

Топовая версия имеет 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти.

Black Shark - один из лучших проектов, финансируемых Xiaomi. В этой серии только игровые смартфоны и аксессуары. Таким образом, компания конкурирует с такими брендами, как серия ASUS ROG, серия Red Magic от Nubia, продукциец бренда Razer и т. д.

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Создавать игровые продукты непросто. Они требуют лучшего оборудования, более эффективного охлаждения и "мускулистого" дизайна. Но продукция Black Shark смогла сделать это довольно успешно, найдя свое место на рынке. Однако для увеличения продаж любой компании необходимо время от времени показывать новые продукты. Но есть и другой подход - они могут принести модифицированный, индивидуальный или просто более крупный вариант хранения существующих продуктов. Сегодня, 7 сентября, в Xiaomi Mall поступила в продажу топовая версия Black Shark 3S 16 ГБ + 512 ГБ. Его цена составляла 4799 юаней (702 доллара).

Однако первоначальная цена была следующей: 3999 юаней (573 доллара США) за 12/128 ГБ, 4299 юаней (616 долларов США) за 12/256 ГБ и 4799 юаней (687 долларов США) за варианты хранения 12/512 ГБ.

Black Shark 3S gizchina.com

Black Shark 3S - это игровые смартфоны нового поколения, созданные совместно Black Shark Technology и Tencent. Он использует 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 865, аккумулятор емкостью 4720 мАч, поддерживающий зарядку 65 Вт, и многое другое. Новый Black Shark 3s работает на обновленном Joy UI 12 на базе Android 10.

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Согласно официальному представлению, Black Shark 3S поддерживает большинство игр с высокой частотой кадров 120 Гц. Для некоторых игр и видео с низкой частотой кадров он также может обеспечить просмотр игр и фильмов с частотой 120 Гц с помощью технологии компенсации движения MEMC3.0. Он также имеет диммирование постоянного тока, четырехкратную защиту глаз, люминесцентный материал E3. Кроме того, он сертифицирован HDR10 и имеет ΔE <1 и JNCD <0,55. Это обеспечивает высокую точность цветопередачи на дисплее.

Что еще более важно, Black Shark 3S поддерживает воспроизведение экрана. Это совершенно новое решение для скринкастов, созданное Black Shark Technology для игровых сценариев.

С помощью высокоскоростного канала передачи USB3.0 он использует протокол передачи UVC для передачи экрана смартфона на ПК с частотой 60 Гц высокой четкости. С помощью проприетарного клиента проецирования экрана Changwan от Black Shark игроки могут напрямую управлять смартфоном на ПК и иметь большой экран. Благодаря точному управлению клавиатурой и мышью игроки в мобильные игры также могут получить удовольствие от игры.

Напомним, ранее сообщалось, что MIUI 12 официально появилась на смартфонах Xiaomi.