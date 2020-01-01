В NASA придумали новый простой способ добраться до Луны

До Луны теперь можно добраться даже на небольшом космическом корабле.

Когда дело доходит до космических путешествий, даже небольшое снижение затрат может привести к огромной сумме денег и ресурсов. Имея это в виду, NASA только что запатентовало новый способ добраться до Луны быстрее и дешевле, и это не с помощью новых космических кораблей.

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Космическая организация показала, что она обнаружила новую траекторию к Луне, которая позволит более эффективно выполнять будущие миссии к нашему небесному соседу. Новый метод NASA позволяет небольшому беспилотному космическому кораблю относительно быстро достигать Луны и при очень небольшой затрате топлива.

Метод, который был запатентован NASA, позволяет беспилотному космическому аппарату, по сути, соединяться со спутниками связи, чтобы достичь высокой околоземной орбиты, прежде чем использовать гравитацию Земли и Луны для выполнения маневра "рогатка" на Луну.

В патенте маневр описывается как "метод перевода космического корабля с геосинхронной переходной орбиты на лунную".

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Как сообщает Business Insider, первым космическим кораблем, который будет использовать новую траекторию, будет Polarimeter Pathfinder Dark Ages (Dapper), миссия, разработанная Университетом Колорадо в Боулдере, которая будет впервые записывать с обратной стороны Луны низкочастотные радиоволны, которые были излучены во время раннего формирования Вселенной.

Траектория и патент, которые впервые были обнаружены юристом Джеффом Штеком, как сообщается, возникли из-за необходимости минимизировать расходы миссии Dapper, поскольку она была при относительно небольшом бюджете на космические миссии в 150 миллионов долларов.

"Эта траектория к Луне возникла по необходимости, как это часто бывает", - сказал Business Insider Джек Бернс, астрофизик из Университета Колорадо в Боулдере и руководитель миссии Dapper. "Нам нужно было снизить затраты на запуск и найти дешевый способ добраться до Луны".

Хотя новый метод будет работать не так быстро, как миссия "Аполлон-11", которая достигла Луны всего за несколько дней, он будет работать намного быстрее, чем аналогичные более мелкие миссии, в которых используется гораздо меньше ракетного топлива. По оценкам NASA, полет на Луну займет около двух с половиной месяцев, в то время как миссии аналогичного размера обычно занимают до шести месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA испытало компактный ядерный реактор.