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Игры загружаются мгновенно: Microsoft рассказала о консолях будущего

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Консоль Xbox Series X будет иметь инновационную видеокарту.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг держит видеокарту GeForce RTX 3080, которая поддерживает новую технологию RTX IO
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг держит видеокарту GeForce RTX 3080, которая поддерживает новую технологию RTX IO
pcworld.com

Невероятно быстрая технология хранения данных, используемая в консолях следующего поколения, также появится и на ПК, впервые дебютировав с технологией RTX IO в новых видеокартах Nvidia GeForce RTX 30-й серии. Microsoft немного приподняла завесу над тем, как это работает.

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Создатели Windows объяснили, как технология SSD работает в видеокарте. Нет, это не так уж странно, как кажется.

И Xbox Series X, и RTX IO от Nvidia используют Microsoft DirectStorage, новый DirectX API. Microsoft дразнила, что он появится на ПК после анонса Xbox Series X. На этой неделе компания рассказала немного больше о том, как эта технология помогает вашему SSD и графическому процессору более тесно взаимодействовать друг с другом, чтобы сократить (и, возможно, исключить) время загрузки, хотя вам понадобится быстрый диск NVMe, чтобы воспользоваться этим.

"Благодаря Nvidia RTX IO огромные миры загружаются мгновенно. Продолжить с того места, где вы остановились, можно мгновенно. Это очень важно для игр следующего поколения", - сказал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, представляя технологию. Мгновенная загрузка также является ключевым моментом для Xbox Series X и PlayStation 5, которые будут выпущены позже.

"Игры довели компьютерный ввод-вывод и файловые системы до предела", - сказал Хуанг.

DirectStorage был создан, чтобы преодолеть это. Традиционно процессоры вызывали игровые ресурсы из вашего хранилища и распаковывали их, передавая данные через системную память на вашу видеокарту. Эндрю Юнг из Microsoft объяснил, почему это хорошо работало раньше, но не в эпоху невероятно быстрых накопителей PCIe 4.0 NVMe.

"В играх предыдущего поколения потоковая передача ресурсов составляла порядка 50 МБ / с, что даже при меньших размерах блока в 64 КБ (т.е. одна плитка текстуры) составляло всего лишь сотни запросов ввода-вывода в секунду. При использовании накопителей NVMe с пропускной способностью несколько гигабайт в секунду, чтобы использовать всю пропускную способность, они быстро увеличиваются до десятков тысяч запросов ввода-вывода в секунду. Если взять в качестве примера накопитель Series X с пропускной способностью 2,4 Гбайт / с и те же размеры блока 64 КБ, это составляет >35 000 запросов ввода-вывода в секунду.

NVMe будут передавать информацию сразу в видеокарту
NVMe будут передавать информацию сразу в видеокарту
pcworld.com

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Существующие API требуют, чтобы [игра] управляла и обрабатывала каждый из этих запросов по одному, сначала отправляя запрос, ожидая его завершения, а затем обрабатывая его выполнение. Расходы на каждый запрос не очень велики и не были препятствием для старых игр, работающих на более медленных жестких дисках, но умноженные на десятки тысяч раз в секунду расходы ввода-вывода могут быстро стать слишком дорогими, не позволяя играм использовать преимущества увеличенной пропускной способности накопителя NVMe".

В сегодняшнем мире игр объемом более 100 ГБ с массивными текстурами файлов и невероятно быстрыми твердотельными накопителями PCIe 4.0 такая традиционная передача процессоров стала узким местом.

Но в то время как потоки ЦП должны завершить задачу, прежде чем переходить к следующей, графические процессоры превосходно выполняют многие задачи параллельно. DirectStorage использует это преимущество, позволяя сверхбыстрым твердотельным накопителям NVMe отправлять данные непосредственно в сверхбыструю выделенную VRAM на вашей видеокарте. По сути, это избавляет от лишнего посредника, а также освобождает ваш процессор для выполнения другой работы.

Йунг говорит, что DirectStorage предлагает разработчикам несколько инструментов для максимального увеличения производительности хранилища: "за счет сокращения накладных расходов на NVMe на каждый запрос, включения пакетных многоразовых параллельных запросов ввода-вывода, которые можно эффективно передавать на графический процессор, и предоставления играм более точного контроля над процессом. когда они получают уведомление о завершении запроса ввода-вывода вместо того, чтобы реагировать на каждое крошечное завершение ввода-вывода".

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Хуанг из Nvidia сказал, что RTX IO предлагает "API-интерфейсы для быстрой загрузки и потоковой передачи непосредственно с SSD в память GPU" и декомпрессию GPU без потерь. Пока неясно, является ли это специальной разработкой или Nvidia использует преимущества самого DirectStorage. Маркетинг Nvidia проделал потрясающую работу, связав трассировку лучей в реальном времени с брендом RTX, но на самом деле технология построена на базовом API Direct Raytracing от Microsoft, поэтому вы увидите ее в Xbox Series X и AMD RDNA 2- в этом году на базе видеокарт Big Navi.

Однако в сообщении Microsoft ясно, что вам понадобится диск NVMe, чтобы воспользоваться преимуществами DirectStorage. Это связано с тем, что диски NVMe предлагают как чрезвычайно высокую пропускную способность по сравнению с традиционным хранилищем на основе SATA, так и несколько "очередей NVMe", которые могут содержать несколько запросов ввода-вывода, что делает их "идеальным вариантом для параллельной и пакетной природы современных игровых рабочих нагрузок" - и возможности графического процессора.

Это отлично подходит для энтузиастов ПК, которые вложили в него деньги. До этого момента преимущества быстроразвивающегося диска NVMe в основном ограничивались передачей больших файлов.

Напомним, ранее сообщалось, что NVIDIA пообещала революцию в видеоиграх.

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Теги: игры, консоль, NVIDIA, Microsoft
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