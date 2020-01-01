Facebook переводит всех на новый дизайн

В сентябре использовать старый дизайн уже не получится.

Многие говорят, что изменения неизбежны, как и новый дизайн Facebook. Хотя надпись висела на стене уже несколько месяцев, у пользователей был выбор. Однако в сентябре всех переведут на единый дизайн.

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Новый дизайн Facebook приносит больше, чем просто эстетические изменения, и открывает расширенные интересы Facebook, особенно в играх.

В некотором смысле редизайн - это глоток свежего воздуха, когда элементы больше не забиты посередине. Лента новостей, конечно, по-прежнему занимает центр, но все остальное разнесено и дает некоторую визуальную передышку, по крайней мере, в зависимости от размера и разрешения вашего экрана. Он также, наконец, добавляет переключатель темного режима, чтобы преимущественно белый дизайн Facebook не надоедал вам по вечерам.

Но это не просто визуальное обновление. Объявление Facebook в мае прошлого года подчеркивает, что веб-сайт не только стал быстрее, но и быстрее позволяет вам находить то, что вы хотите. Это также позволяет быстрее находить вещи, которые могут вам не нравиться, поскольку Facebook расширяется от социальных сетей до социальных игр. Отодвинув все остальное в сторону, новый дизайн Facebook также возводит на трон новые направления деятельности компании.

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Хотя новый Facebook был запущен несколько месяцев назад, он давал пользователям возможность переключаться между старой и новой версиями. Однако сегодня некоторые пользователи увидели уведомление о том, что классический Facebook навсегда уйдет в следующем месяце.

Facebook дал пользователям достаточно времени, чтобы привыкнуть к новому Facebook, но, конечно же, всегда найдутся те, кто будет протестовать против изменений. У них также были месяцы, чтобы заявить о своей решительном нежелании, и, судя по его отсутствию ответа, Facebook больше не собирается откладывать переключение.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook хочет ввести платное отключение рекламы.