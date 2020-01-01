Бронежилет против киномифов: Эксперименты

Постановщик трюков Алексей Иванченко развенчивает популярные киномифы.

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Может ли пуля отбросить человека в бронежилете, и может ли человек активно двигаться после попадания пули в бронежилет? Как отличается сила удара пули и кувалды? И причем здесь импульс?

На эти вопросы ответ автор и ведущий программы – Алексей Иванченко – инженер-конструктор, руководитель Лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров.

Напомним, ранее блогеры показали, что такое резонанс.