Western Digital выпустил прочный переносной SSD на 2 Тб

Диск работает на технологии NVMe.

Компания Western Digital представила новое решение для хранения данных My Passport SSD емкостью до 2 ТБ. Благодаря компактному металлическому корпусу и технологии NVMe новый диск размером с ладонь позволяет домашним и корпоративным пользователям надежно хранить ценный контент.

Пользователи получат производительный диск, который позволяет перемещать и редактировать объемные файлы почти в два раза быстрее по сравнению с предыдущей версией накопителя.

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My Passport SSD от компании Western Digital не только надежный, но и стильный. Эргономичный металлический корпус отличается высокой прочностью. Он отлично лежит в руке, его удобно носить в сумке или кармане. Работать можно где угодно, перемещаться вместе с контентом без препятствий. Доступный в различных современных цветах, включая серый, синий, красный и золотой, покупатели могут выбрать накопитель, который максимально соответствует вкусу.

My Passport предлагает пользователям следующие функции и характеристики:

• Технологию NVMe со скоростью чтения до 1050 МБ/с и скоростью записи 1000 МБ/с.

• Аппаратное шифрование AES с 256-битным паролем позволяет просто защитить свой контент.

• Устойчивость к ударам и вибрации, а также сопротивление падению с высоты до 2 метров.

• Прилагаемое ПО упрощает резервное копирование больших файлов на диск или в облачный аккаунт.

• Технология USB 3.2 Gen-2 и включает кабель USB-C и адаптер USB-A.

• Готовность к использованию в Windows® и macOS сразу после распаковки.

На My Passport SSD распространяется пятилетняя ограниченная гарантия, и он доступен по всему миру в избранных электронных и розничных магазинах. Рекомендованная производителем розничная цена нового накопителя составляет $119,99 за 500 ГБ; $189,99 за 1ТБ и $359,99 за 2 ТБ соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что WD выпустила первые в мире SSD для хранилища данных.