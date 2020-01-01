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Western Digital выпустил прочный переносной SSD на 2 Тб

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Диск работает на технологии NVMe.
Переносные диски позволяют сохранять большие объемы информации
Переносные диски позволяют сохранять большие объемы информации
wd

Компания Western Digital представила новое решение для хранения данных My Passport SSD емкостью до 2 ТБ. Благодаря компактному металлическому корпусу и технологии NVMe новый диск размером с ладонь позволяет домашним и корпоративным пользователям надежно хранить ценный контент.

Пользователи получат производительный диск, который позволяет перемещать и редактировать объемные файлы почти в два раза быстрее по сравнению с предыдущей версией накопителя. 

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My Passport SSD от компании Western Digital не только надежный, но и стильный. Эргономичный металлический корпус отличается высокой прочностью. Он отлично лежит в руке, его удобно носить в сумке или кармане. Работать можно где угодно, перемещаться вместе с контентом без препятствий. Доступный в различных современных цветах, включая серый, синий, красный и золотой, покупатели могут выбрать накопитель, который максимально соответствует вкусу.

My Passport предлагает пользователям следующие функции и характеристики:

    • Технологию NVMe со скоростью чтения до 1050 МБ/с и скоростью записи 1000 МБ/с. 
    • Аппаратное шифрование AES с 256-битным паролем позволяет просто защитить свой контент. 
    • Устойчивость к ударам и вибрации, а также сопротивление падению с высоты до 2 метров.
    • Прилагаемое ПО упрощает резервное копирование больших файлов на диск или в облачный аккаунт. 
    • Технология USB 3.2 Gen-2 и включает кабель USB-C и адаптер USB-A. 
    • Готовность к использованию в Windows® и macOS сразу после распаковки.

На My Passport SSD распространяется пятилетняя ограниченная гарантия, и он доступен по всему миру в избранных электронных и розничных магазинах. Рекомендованная производителем розничная цена нового накопителя составляет $119,99 за 500 ГБ; $189,99 за 1ТБ и $359,99 за 2 ТБ соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что WD выпустила первые в мире SSD для хранилища данных.

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Теги: Western Digital, SSD
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