Установлен новый рекорд скорости интернета

Удалось передать 178 терабит в секунду.

Представьте себе возможность загрузить всю библиотеку Netflix в ее нынешнем виде менее чем за секунду. Конечно, такая скорость не появится в ближайшее время у всех, но рекорд самой быстрой скорости интернета в мире теперь установлен на уровне 178 терабит в секунду (Тбит / с), то есть 178 000 000 мегабит в секунду.

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Для сравнения: самая быстрая доступная скорость для потребителей в настоящее время в Японии составляет 10 Гбит / с. Даже соединение, разработанное Сетью энергетических наук США, достигает максимальной скорости 400 Гбит / с.

Инженеры из KDDI Research, Университетского колледжа Лондона и Xtera разработали новые технологии для передачи большего количества данных через существующую оптоволоконную установку. Большая часть существующей инфраструктуры способна обеспечить полосу пропускания до 4,5 ТГц, а некоторые новые технологии подняли ее до 9 ТГц. Эта новая система повышает его до 16.8 ТГц.

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Более широкая полоса пропускания является результатом новых созвездий геометрического формирования (GS). Чтобы уместить больше информации без помех, эти комбинации комбинаций сигналов изменяют яркость, фазу и поляризацию длин волн. Гибридная система является результатом различных комбинаций существующих технологий усилителей.

Поскольку в установке используется существующая оптоволоконная установка, интеграция этой новой технологии будет относительно проще и дешевле по сравнению с другими экспериментальными исследованиями в этой области. Достаточно просто обновить усилители, не нужно вообще заменять кабели.

Напомним, ранее сообщалось, что зафиксирована самая мощная в истории интернет-атака.