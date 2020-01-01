Маг Дэвид Блейн перелетит Гудзон на шариках

Идея явно подсмотрена из мультфильма Вверх.

Дэвид Блейн попытается перелететь реку Гудзон из Нью-Джерси в Нью-Йорк, держась за связку наполненных гелием воздушных шаров. Это будет его первый крупномасштабный живой трюк за десятилетие, сообщает Variety.

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Блейн стал партнером YouTube для этого предстоящего мероприятия под названием "Восхождение Дэвида Блейна" и поделился тизер-трейлером. YouTube опубликовал вызывающий беспокойство промо-снимок человека, который вполне может быть Блейном, сжимающим гигантские воздушные шары одной рукой.

Вид человека, парящего в небе с помощью множества воздушных шаров, можно сравнить с анимационным фильмом "Вверх" от Disney и Pixar 2009 года. Блейн признал, что этот трюк "готовился 10 лет" в заявлении, которое предполагает, что мультфильм мог вдохновить его на попытку.

Тизер полета Блейна instagram.com

Нью-Йорк служил фоном для нескольких из его предыдущих трюков, в том числе трюка 1999 года, когда он был похоронен в ящике под резервуаром с водой, и времени, когда он провел семь дней под водой в сфере, наполненной водой в 2006 году.

Прямая трансляция David Blaine Ascension состоится на его YouTube-канале 31 августа.

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