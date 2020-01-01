Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Маг Дэвид Блейн перелетит Гудзон на шариках

Комментариев: 0
Идея явно подсмотрена из мультфильма Вверх.
Дэвид Блейн перелетит Гудзон
Дэвид Блейн перелетит Гудзон
instagram.com

Дэвид Блейн попытается перелететь реку Гудзон из Нью-Джерси в Нью-Йорк, держась за связку наполненных гелием воздушных шаров. Это будет его первый крупномасштабный живой трюк за десятилетие, сообщает Variety.

Читай также: Иллюзиониста Дэвида Блейна трое суток будут бить током

Блейн стал партнером YouTube для этого предстоящего мероприятия под названием "Восхождение Дэвида Блейна" и поделился тизер-трейлером. YouTube опубликовал вызывающий беспокойство промо-снимок человека, который вполне может быть Блейном, сжимающим гигантские воздушные шары одной рукой.

Вид человека, парящего в небе с помощью множества воздушных шаров, можно сравнить с анимационным фильмом "Вверх" от Disney и Pixar 2009 года. Блейн признал, что этот трюк "готовился 10 лет" в заявлении, которое предполагает, что мультфильм мог вдохновить его на попытку.

Тизер полета Блейна
Тизер полета Блейна
instagram.com

Нью-Йорк служил фоном для нескольких из его предыдущих трюков, в том числе трюка 1999 года, когда он был похоронен в ящике под резервуаром с водой, и времени, когда он провел семь дней под водой в сфере, наполненной водой в 2006 году.

Прямая трансляция David Blaine Ascension состоится на его YouTube-канале 31 августа.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему дети верят в магию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Дэвид Блэйн, Дэвид Блейн, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь