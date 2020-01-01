На МКС обнаружили утечку воздуха

NASA отслеживает источник небольшой утечки воздуха на Международной космической станции.

Члены нынешней 63-й экспедиции станции не находятся в непосредственной опасности и проведут выходные в российском сегменте орбитальной лаборатории внутри служебного модуля "Звезда", сообщили сегодня представители NASA в обновленной информации.

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Астронавты могут работать внутри станции без скафандров, но орбитальная лаборатория никогда не бывает полностью герметичной; Со временем всегда происходит утечка небольшого количества воздуха, что требует регулярного повышения давления из баллонов с азотом и кислородом, которые отправляются во время грузовых миссий.

Впервые утечка была обнаружена в сентябре 2019 года, но не помешала нормальной работе. Скорость потери воздуха не увеличивалась и не была достаточно высокой, чтобы вызвать тревогу; Таким образом, NASA отслеживало ситуацию и сосредоточило внимание на других приоритетах станции, прежде чем устранять утечку, сообщил представитель агентства Дэн Хуот.

Последние несколько месяцев на станции были очень загружены. NASA и SpaceX завершили первую коммерческую миссию с экипажем в орбитальную лабораторию, известную как Demo-2, а астронавты агентства завершили несколько сложных выходов в открытый космос, чтобы отремонтировать сломанный детектор темной материи и обновить батареи для станции. Батареи потребуются для питания станции до запланированного конца срока службы в 2024 году, который может быть продлен до 2028 года или позже, если все партнеры согласятся.

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"Теперь, когда у нас относительно спокойный период в операциях - выходы в открытый космос, движение транспортных средств, дополнительные члены экипажа могут привести к колебаниям - экипаж будет закрывать люки на каждом модуле, чтобы Земля могла контролировать давление каждого модуля, чтобы еще больше изолировать источник утечки", - сказал Хуот.

"Это наиболее эффективный способ найти утечку, поскольку она настолько мала", - добавил он. "Мы не знаем окончательно, происходит ли утечка в сегменте США или России, и не узнаем, пока не сможем просмотреть данные тестов, проведенных в эти выходные".

Официальные представители NASA подчеркнули, что хотя уровень утечки выше, чем обычно, он все еще находится в пределах технических характеристик станции и не представляет непосредственной опасности для экипажа.

Текущее расследование утечки - не первое, что провели члены команды космической станции. И представители NASA подчеркнули, что эта утечка меньше той, с которой астронавты столкнулись в 2018 году.

В августе 2018 года была обнаружена небольшая утечка воздуха в российском космическом корабле "Союз", прикрепленном к станции, и члены экипажа 56-й экспедиции в конечном итоге обнаружили дыру шириной 2 миллиметра в корпусе "Союза". Российские официальные лица расследовали причину утечки, хотя по состоянию на сентябрь 2019 года в сообщениях СМИ указывалось, что они не были готовы публично рассказывать о случившемся.