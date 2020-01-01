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Тренды YouTube: Я/Вы верующие и Доминик Джокер x Виталий Милонов

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В тренде - юмористическое шоу и познавательный контент.

Я/ВЫ ВЕРУЮЩИЕ — ТОПЛЕС

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На смену старым религиям пришли новые. Из выпуска вы узнаете, что общего у верующих с коммунистами, радикальными феминистками и рэперами, какие кристаллы помогают вылечить щитовидку, как получить гороскоп от NASA, от чего по ночам хрустит телевизор, почему Кашпировский вернулся именно сейчас, и от чего нам всем нужно во что-то верить.

Доминик Джокер x Виталий Милонов | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

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Гостями очередного выпуска шоу Что было дальше? стали Доминик Джокер и депутат Виталий Милонов. Юмористы по традиции нарочито грубо общались со звездами, не стесняясь оскорблять даже за физиологические особенности.

Выпуск программы в очередной раз вызвал неоднознаную реакцию. Многие поклонники отметили, что артисты совершенно несправедливо высмеивали физиологические особенности гостей. Однако и Джокер, и Милонов справились с испытанием: они смогли полностью рассказать истории и остались довольны съемками.

Напомним, днем ранее в тренды попали DAVA & Филипп Киркоров и Даня Милохин x Ивлеева.

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Теги: видео, тренды YouTube
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