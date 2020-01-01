Samsung выпустит доступный смартфон с батареей на 7000 мАч

Смартфон Galaxy M51 будет иметь камеру на 64 Мп.

Недавние отчеты показали, что прошлогодний Samsung Galaxy M40 будет заменен на Galaxy M51. Ожидается, что телефон официально выйдет в сентябре. В новом отчете Pricebaba были раскрыты различные варианты грядущего смартфона Samsung серии M, а также детали его камеры.

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Ссылаясь на источника информации Ишана Агарвала, издание сообщило, что Galaxy M51 будет поставляться в версиях с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что обе модели будут иметь 128 ГБ встроенной памяти. Источник не назвал чипсета, который будет установлен на устройство. В прошлых отчетах утверждалось, что им может управлять процессор Snapdragon 730.

В публикации также говорится, что на задней стороне телефона будет установлена ​​четырехкамерный модуль. Он будет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой. В комплект камеры также входят сверхширокий 12-мегапиксельный объектив, портретная камера на 5 мегапикселей и макрообъектив на 5 мегапикселей. Для съемки селфи в смартфоне будет красоваться 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Предыдущие отчеты показали, что Galaxy M51 будет оснащен 6,5-дюймовым или 6,67-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD +. Ожидается, что дисплей будет иметь дизайн с дырочками.

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ОС Android 10 на базе One UI 2.1 будет предварительно загружена на смартфон. Одной из главных достопримечательностей телефона будет то, что он будет содержать батарею емкостью 7000 мАч. Ожидается, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт.

Хотя официальная страница поддержки телефона уже открылась в России, Samsung еще не подтвердила старт продаж Galaxy M51. Учитывая, что самый топовый вариант Galaxy M31s в Индии стоит ~ 287 долларов, вполне вероятно, что Galaxy M51 может стоить около 333 доллара.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung хочет выпустить смартфон с камерой на 144 Мп.