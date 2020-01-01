Сколько слоев скотча удержат взрыв: Эксперименты

Прочность разных материалов проверили при помощи петард.

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Блогеры из Live Today попробовали выяснить, сколько слоев скотча сможет остановить взрыв петарды Корсар-12. А также выяснят, сколько понадобится бетона, дерева и прочих материалов для той же цели.

Внимание! Не повторяйте этого дома!

Напомним, ранее блогеры показали эксперимент с винтовкой и бруском.