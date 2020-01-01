Оптимальная точка зрения: Изогнутый монитор Samsung C27T55

Изогнутыми мониторами уже никого не удивишь. Тем более - геймеров, которые уже успели оценить все преимущества таких дисплеев. На этот раз компания Samsung представляет новую серию изогнутых мониторов T55. И они подходят как для игр, так и для ежедневной работы.

Секрет таких мониторов — изгиб экрана 1000R, который идеально подходит для зрения человека. Также выбран самый оптимальный размер — 27 дюймов. Такая кривизна экрана наимение утомляет глаза, потому что имеет естественный угол обзора.

Наиболее естественным для человека радиусом кривизны экрана признано значение в 1000R. Клинические исследования под руководством профессора Сьенг Джун Кима из Сеульского национального университета, показали, что при таком искривлении глаза испытывают меньшую нагрузку, чем при работе с плоскими мониторами. Также исследования показали, что чем ближе радиус кривизны экрана к значению 1000R, тем меньшую нагрузку испытывает зрение человека.

Но только вывода ученых мало. Понадобился еще талант и инновации инженеров компании Samsung, которые смогли реализовать подобную конструкцию. Южнокорейский технический гигант стал пионером этой технологии. И именно в Samsung создали изогнутую светодиодную панель, которая наиболее оптимальна для зрения. И это доказано специалистами. Мониторы Samsung C27T55 прошли сертификацию у мирового лидера - компании TÜV Rheinland.

При диагонали в 27 дюймов безрамочный монитор обладает отличными углами обзора — 178°, и поддерживает разрешение Full HD (1920x1080). Это позволяет раскрыть его потенциал, как в играх, так и при просмотре видео. Если сравнить этот монитор с обычными 22-23 дюймовыми экранами, вы сразу увидите, что считывать информацию гораздо проще.

Геймеры оценят возможности дисплея: быстрый отклик матрицы в 4 мс, контрастность 3000:1 и яркость 250 кд/м². Добавьте к этому частоту развертки в 75 Гц, поддержку AMD FreeSync для обеспечения динамической частоты обновления изображения, наличие портов DisplayPort, HDMI и VGA, а также встроенные динамики на 5 Вт. Режим Game Mode позволит вам насладиться любимыми играми, а изогнутый экран буквально окружает вас, давая неповторимый эффект погружения.

Если же вы используете мониторы только для работы, наверняка вы оцените, как просто читать на Samsung C27T55. Достаточно включить Eye Saver Mode, чтобы долгая работа не утомляла глаза. А технология Flicker Free полностью убирает мерцание экрана.

Размеры монитора позволяют поместить его на стандартных письменных или компьютерных столах. Из-за своего изгиба экран не намного больше обычного плоского дисплея на 23 дюйма. Минималистский безрамочный дизайн позволяет вписать его буквально в любой интерьер: задняя панель имеет тканевую текстуру, а продуманное расположение отсека под подключение позволяет спрятать провода, чтобы они не мешали и не упирались в стену. Утонченные боковые грани с шириной менее 8 мм и тонкая металлическая подставка еще визуально уменьшают монитор.

Samsung LC27T550FDIXCI — это по-настоящему универсальный монитор, который подходит как для игр, так и для работы. Оптимальная степень изогнутости не дает вашим глазам устать, а качественная светодиодная панель обеспечит лучшее качество изображения.

Оптимальна точка зору: Вигнутий монітор Samsung C27T55

Вигнутими моніторами вже нікого не здивуєш. Тим більше - геймерів, які вже встигли оцінити всі переваги таких дисплеїв. На цей раз компанія Samsung представляє нову серію вигнутих моніторів T55. І вони підходять як для ігор, так і для щоденної роботи.

Секрет таких моніторів - вигин екрану 1000R, який ідеально підходить для зору людини. Також обраний найоптимальніший розмір - 27 дюймів. Така кривина екрану найменш втомлює очі, тому що має природний кут огляду.

Найбільш природним для людини радіусом викривлення екрану визнано значення в 1000R. Клінічні дослідження під керівництвом професора Сьєнг Джун Кіма з Сеульського національного університету, показали, що при такому викривленні очі відчувають менше навантаження, ніж при роботі з плоскими моніторами. Також дослідження показали, що чим ближче радіус кривини екрану до значення 1000R, тим менше навантаження відчуває зір людини.

Але тільки виведення вчених мало. Знадобився ще талант та інновації інженерів компанії Samsung, які реалізували подібну конструкцію. Південнокорейський технічний гігант став піонером цієї технології. І саме в Samsung створили вигнуту світлодіодну панель, яка найбільш оптимальна для зору. І це доведено фахівцями. Монітори Samsung C27T55 пройшли сертифікацію у світового лідера - компанії TÜV Rheinland.

При діагоналі у 27 дюймів безрамковий монітор має відмінні кути огляду - 178 °, і підтримує роздільну здатність Full HD (1920x1080). Це дозволяє розкрити його потенціал як в іграх, так і при перегляді відео. Якщо порівняти цей монітор зі звичайним 22-23 дюймовими екранами, ви відразу побачите, що зчитувати інформацію набагато простіше.

Геймери оцінять можливості дисплея: швидкий відгук матриці в 4 мс, контрастність 3000:1 і яскравість 250 кд/м². Додайте до цього частоту розгортки в 75 Гц, підтримку AMD FreeSync для забезпечення динамічної частоти оновлення зображення, наявність портів DisplayPort, HDMI та VGA, а також вбудовані динаміки на 5 Вт. Режим Game Mode дозволить вам насолодитися улюбленими іграми, а вигнутий екран буквально оточує вас, даючи неповторний ефект занурення.

Якщо ж ви використовуєте монітори тільки для роботи, напевно ви оціните, як просто читати на Samsung C27T55. Досить увімкнути Eye Saver Mode, щоб довга робота не втомлювала очі. А технологія Flicker Free повністю прибирає мерехтіння екрану.

Розміри монітора дозволяють розмістити його на стандартних письмових або комп'ютерних столах. Через свого вигину екран ненабагато більше звичайного плоского дисплея на 23 дюйми. Мінімалістський безрамковий дизайн дозволяє вписати його буквально в будь-який інтер'єр: задня панель має тканинну текстуру, а продумане розташування відсіку під підключення дозволяє заховати дроти, щоб вони не заважали й не впиралися у стіну. Витончені бічні грані з шириною менше ніж 8 мм і тонка металева підставка ще візуально зменшують монітор.

Samsung LC27T550FDIXCI - це по-справжньому універсальний монітор, який підходить як для гри, так і для роботи. Оптимальний ступінь зігнутості не дає вашим очам втомитися, а якісна світлодіодна панель забезпечить кращу якість зображення.

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