Сбой Gmail и Google Диска вызывал ошибки по всему миру

Почтовый клиент испытывает проблемы с загрузкой файлов.

Примерно с девяти утра по Киеву пользователи начали жаловаться на проблемы с подключением ко многим сервисам G Suite и Gmail.

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Страница статуса приложений Google только что обновилась, чтобы подтвердить, что они получили отчеты о проблемах с Gmail и Google Диском, а беглый взгляд на Twitter или DownDetector показывает тысячи отчетов за последний час.

Некоторым удается отправлять электронные письма, но попытка прикрепить файл показывает медленный процесс загрузки, который, если и завершается, в конечном итоге приводит к сообщению об ошибке, в котором говорится, что нужно проверить сеть.

На странице статуса Google говорится, что они продолжают расследование проблемы. Он также был обновлен, чтобы указать на отчеты о проблемах с Google Meet, Google Voice и Google Docs, в то время как отдельные отчеты показывают, что у людей также возникают проблемы с загрузкой на YouTube.

Напомним, ранее сообщалось, что в Gmail появятся самоуничтожающиеся письма.