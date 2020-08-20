Тренды YouTube: DAVA & Филипп Киркоров и Даня Милохин x Ивлеева

В тренде - музыка и развлекательное шоу.

Даня Милохин x Ивлеева//З.Б.С. ШОУ #2

Звездный гость играет на свои деньги, Настя на свои. В этом выпуске каждый начинает игру с банком от 100 тысяч рублей и выше. От выпуска к выпуску стартовый банк может меняться.

Настя и гость по очереди крутят рулетку. Выпавшее на ней число определяет номер карточки с челленджем.

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Настя и гость по очереди предлагаю ставки. Суть ставки проста - за сколько денег ты сможешь повторить челлендж.

Если Настя или гость не могут повторить челлендж - сумма финальной ставки отправляется автору челленджа.

Если Настя повторяет челлендж, звездный гость выплачивает ей ее ставку. И наоборот, если челлендж выполняет гость.

Когда Настя успешно выполняет челлендж - ее выигрыш отпраявляется в банк шоу. В конце сезона банк будет разыгран между лучшими челленджами.

Если у одного из участников (Насти или гостя) не получается сделать челлендж, один раз за программу они могут друг другу помочь и постараться выполнить челлендж за соперника.

В случае успешного выполнения не своего челленджа, половина финальной ставки в любом случае отправляется автору челленджа.

DAVA & Филипп Киркоров – РОЛЕКС

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DAVA, или Давид Манукян, бойфренд Ольги Бузовой, записал трек совместно с Филиппом Киркоровым, о сотрудничестве с которым уже давно хвастался. Говорят, именно ее дружба с отечественным королем поп-музыки и позволила Даве сделать с ним совместный трек.

В описании ролика Дава написал: “С огромным волнением и гордостью представляю вам нашу совместную работу с Филиппом Киркоровым. Лучший клип 2020 года - DAVA ft. Филипп Киркоров - Ролекс! Проделана огромная работа, и результат превзошел все мои ожидания. Лучшая музыка, лучший клип! Филипп, в совершенно новом крутом образе, залетел в новую школу и показал всем, кто тут Король!“

Напомним, днем ранее в тренды попали жертвы избиения в CИЗО Беларуси и Внутри Лапенко-2.