Microsoft запретит отключать встроенный в Windows 10 антивирус

Microsoft Defender не получится удалить даже через реестр.

Защитник Windows, также известный как антивирус Microsoft Defender, - это встроенное решение для защиты от вредоносных программ в Windows 10. Оно предназначено для защиты вашего компьютера и подключенных устройств от ненужных атак, в том числе от программ-вымогателей, вирусов и многих других форм вредоносного ПО, используемых хакерами.

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Защитник Windows - один из лучших вариантов антивирусного программного обеспечения для большинства пользователей. Он не замедлит работу вашей системы. Он будет обновляться через Центр обновления Windows и не будет вас беспокоить.

Однако в некоторых случаях пользователи могут захотеть временно отключить защиту в реальном времени. В отличие от Windows 8, Windows 10 не позволяет полностью отключить Защитник Windows с помощью параметров, предоставленных в приложении безопасности Windows. Он позволяет только отключить функцию защиты в реальном времени, но это не постоянное решение, потому что Windows автоматически включится в режиме реального времени после перезагрузки.

Microsoft позволяет опытным пользователям полностью отключить антивирусное программное обеспечение Защитника Windows, отредактировав групповую политику и реестр Windows. Чтобы навсегда отключить Защитник Windows через реестр, вам необходимо создать ключ и назвать его "DisableAntiSpyware" со значением "1".

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После выполнения вышеуказанных шагов Защитник Windows будет навсегда отключен. Вы можете снова включить его в любое время, используя описанный выше метод, просто изменив значение DisableAntiSpyware на "0".

Однако, начиная с обновления от августа 2020 года (версия 4.18.2007.8), Microsoft заявила, что прекратила использование вышеупомянутой функции DisableAntiSpyware, и значение на клиентском устройстве будет проигнорировано.

"Начиная с обновления антивирусного программного обеспечения Microsoft Defender в августе 2020 года (версия 4.18.2007.8), этот параметр больше не поддерживается и будет игнорироваться на клиентских устройствах", - заявили в Microsoft.

Хотя больше невозможно навсегда отключить Защитник Windows путем редактирования реестра, вы все равно можете использовать редактор групповой политики, приложения безопасности Windows или стороннее программное обеспечение для временного отключения Защитника.

Напомним, ранее сообщалось, что в командной строке Windows 10 появятся эмодзи.