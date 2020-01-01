Легендарный бренд смартфонов BlackBerry вернется в следующем году

Первым выпустят смартфон с физической клавиатурой и 5G.

В какой-то момент BlackBerry доминировал на рынке смартфонов, но в последние годы бренд практически умер. С 2018 года не выпускались устройства под культовым названием, но вскоре это изменится.

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BlackBerry объявила о новом лицензионном партнерстве с OnwardMobility и FIH Mobile Limited для разработки и производства совершенно нового смартфона под названием BlackBerry, который будет выпущен в 2021 году.

Рассматриваемое устройство будет в значительной степени ориентировано на функции доверия и безопасности, которые до сих пор ассоциируются с именем BlackBerry. Похоже, он будет сочетаться с Android, как и предыдущие смартфоны BlackBerry, и со знаменитой клавиатурой QWERTY.

И, как и следовало ожидать от любого современного смартфона, подключение к сети 5G будет предлагаться в стандартной комплектации. Информация о чипсете пока нет, но наличие 5G, вероятно, означает, что устройство также сосредоточится на производительности.

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BlackBerry не подтвердила условия лицензионного соглашения, но OnwardMobility упоминает смартфоны, а не смартфон, предполагая, что может быть запланирована целая линейка устройств. Однако последнее может зависеть от успеха первой модели.

Конечно, ни OnwardMobility, ни FIH Mobile вряд ли ожидают миллионные продажи. В конце концов, бренд BlackBerry значительно ослабел за последнее десятилетие, а наличие клавиатуры QWERTY ограничивает продукт нишевым рынком.

Напомним, ранее сообщалось, что названа дата выхода первого 5G-смартфона с подэкранной камерой.