На eBay айфоны с Fortnite продают за 10000 долларов

Дельцы спекулируют на геймерах.

Спор между Epic Games и Apple из-за политики Fortnite и App Store еще даже не дошел до суда, но уже есть много жертв. Как всегда, из-за столкновения гигантов страдают пользователи, у которых теперь нет возможности установить популярную игру на свои iPhone. Если вы уже установили Fornite раньше и удалили его, все еще есть способ вернуть его. Если вы еще не устанавливали игру, вам, вероятно, стоит смотреть на eBay списки бывших в употреблении iPhone, на которых установлена ​​игра.

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На eBay продаются "айфоны Fortnite" по цене до 10 000 долларов, но можно найти и за 4300 долларов. Это определенно завышенная цена для игры, в которую можно играть бесплатно. Конечно, вы не сможете получить его где-либо еще на iPhone из-за ссоры между создателем Fortnite и Apple.

Само собой разумеется, что вы не должны покупать эти телефоны. В дополнение к завышенной стоимости, такие айфоны могут иметь другое предустановленное программное обеспечение, которое вы, возможно, никогда не устанавливали самостоятельно. Использовать эти iPhone нежелательно, так как они могут по-прежнему привязаны к учетным записям своих владельцев, которые могут в любой момент заблокированы. Если же вы захотите сбросить учетную запись, вы просто получите подержанный iPhone без Fortnite.

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Если вы устанавливали Fortnite хотя бы один раз раньше, вам даже не нужно беспокоиться о таких вещах, даже если вы уже удалили его. Как отмечает The Verge, вы все равно можете переустановить игру, перейдя в список приобретенных приложений в своей учетной записи. Однако пока неизвестно, будет ли этот метод действенным в течение долгого времени.

Неудивительно, что Apple так или иначе полностью заблокирует Fortnite на своих платформах. Разногласия между двумя компаниями, скорее всего, дойдут до суда, прежде чем будет вынесено какое-либо заключение. И, как всегда, именно игроки Fortnite окажутся в невыгодном положении, даже если обе компании потенциально теряют прибыль, которая, вероятно, для них просто мелочь.

Напомним, ранее сообщалось, что Fortnite удалили из Google Play Store за нарушения правил.