День в истории: 20 августа - Телефон с дисковым набором и патент на электробатарею
Запатентован телефон с наборным диском
В 1896 году был запатентован телефон с наборным диском, который был создан из-за появления АТС.
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Поскольку прямого соединения с нужным абонентом, а равно и набора номера в первые десятилетия телефонной связи не существовало, первые телефонные аппараты вместо номеронабирателя имели рукоятку индуктора. Ее надо было вращать, связываясь с абонентом оператора телефонной станции, с просьбой соединить с таким-то абонентом. Далее назывался абонент, а позже просто его телефонный номер.
Обнаружен возбудитель малярии
В 1880 году французский военный врач Шарль Луи Альфонс Лаверан, работавший в Алжире, обнаружил в кровяных шариках больного малярией живой одноклеточный организм. Спустя год ученый опубликовал в медицинской печати статью "Паразитарный характер заболевания малярией: описание нового паразита, найденного в крови больных малярией". Это был первый случай, когда простейшие были идентифицированы как причина болезни.
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За это и другие открытия он был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине 1907 года. Название рода паразита Plasmodium было предложено в 1895 году итальянскими учеными Этторе Маркиафава и Анджело Челли. В 1894 году паразитолог Патрик Мэнсон впервые предположил, что малярия может передаваться человеку комарами. В 1896 году кубинский врач Карлос Финлей, который лечил больных жёлтой лихорадкой в Гаване, высказал ту же гипотезу.
В 1897 году англичанин сэр Рональд Росс, работавший в Индии, обнаруживает возбудителей малярии. Он показал, что определенные разновидности комаров передают малярию птицам, и выделил паразитов из слюнных желез комара. Ему также удалось найти паразитов в кишечнике комаров, питавшихся кровью больных людей, но не удалось проследить передачу паразитов от комаров к человеку.
Джованни Батиста Грасси в 1898 году удалось осуществить экспериментальное заражение человека малярией через укус комара (он ставил опыты на добровольцах, в том числе и на себе). Он доказал также, что только комары рода Anopheles являются переносчиками малярии, разработал и внедрил меры профилактики малярии. Однако в 1902 году Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита получил только Рональд Росс. Данные, полученные Финлеем и Россом, в 1900 году были подтверждены медицинским советом, который возглавлял Уолтер Рид. Рекомендации этого совета были использованы Уильямом Кроуфордом Горгасом для оздоровительных мероприятий, осуществлённых на строительстве Панамского канала.
Патент на электробатарею
В 1912 году Томас Эдисон патентует электробатарею, которую он лишь усовершенствовал. Еще в 1899 году Вальдмар Юнгнер из Швеции изобрел никель-кадмиевый аккумулятор, в котором в качестве положительного электрода использовался никель, а в качестве отрицательного — кадмий. Двумя годами позже Эдисон предложил альтернативную конструкцию, заменив кадмий железом. Из-за высокой (в сравнении с сухими или свинцово-кислотными аккумуляторами) стоимости, практическое применение никель-кадмиевых и никель-железных аккумуляторов было ограниченным.
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Эдисон хотел коммерциализировать более легкий и прочный суррогат для свинцово-кислотных аккумуляторов, питание некоторых ранних автомобилей, и выразил надежду, что при этом электромобили станет стандартом, с его фирмой в качестве основного поставщика батареи.
Спустя семь лет - в 2012 году - Эдисон создал более надежную и мощную модель, но к этому времени Форд создал недорогую и надежную модель авто с бензиновым двигателем. Тем не менее, батарея Эдисона достигла больших успехов в других вещах, таких как электрические и дизель-электрические рельсовые транспортные средства, обеспеченин резервного питания для сигналов пересечения железной дороги, или для обеспечения питания для ламп, используемых в шахтах.
Напомним, днем ранее мы вспоминали изобретение фотографии и полет Белки и Стрелки.
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