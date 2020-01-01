День в истории: 20 августа - Телефон с дисковым набором и патент на электробатарею

В этот день, 20 августа, произошли такие события.

Запатентован телефон с наборным диском

Дисковый телефон wikimedia.org

В 1896 году был запатентован телефон с наборным диском, который был создан из-за появления АТС.

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Поскольку прямого соединения с нужным абонентом, а равно и набора номера в первые десятилетия телефонной связи не существовало, первые телефонные аппараты вместо номеронабирателя имели рукоятку индуктора. Ее надо было вращать, связываясь с абонентом оператора телефонной станции, с просьбой соединить с таким-то абонентом. Далее назывался абонент, а позже просто его телефонный номер.

Обнаружен возбудитель малярии

Возбудитель малярии wikimedia.org

В 1880 году французский военный врач Шарль Луи Альфонс Лаверан, работавший в Алжире, обнаружил в кровяных шариках больного малярией живой одноклеточный организм. Спустя год ученый опубликовал в медицинской печати статью "Паразитарный характер заболевания малярией: описание нового паразита, найденного в крови больных малярией". Это был первый случай, когда простейшие были идентифицированы как причина болезни.

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За это и другие открытия он был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине 1907 года. Название рода паразита Plasmodium было предложено в 1895 году итальянскими учеными Этторе Маркиафава и Анджело Челли. В 1894 году паразитолог Патрик Мэнсон впервые предположил, что малярия может передаваться человеку комарами. В 1896 году кубинский врач Карлос Финлей, который лечил больных жёлтой лихорадкой в Гаване, высказал ту же гипотезу.

В 1897 году англичанин сэр Рональд Росс, работавший в Индии, обнаруживает возбудителей малярии. Он показал, что определенные разновидности комаров передают малярию птицам, и выделил паразитов из слюнных желез комара. Ему также удалось найти паразитов в кишечнике комаров, питавшихся кровью больных людей, но не удалось проследить передачу паразитов от комаров к человеку.

Джованни Батиста Грасси в 1898 году удалось осуществить экспериментальное заражение человека малярией через укус комара (он ставил опыты на добровольцах, в том числе и на себе). Он доказал также, что только комары рода Anopheles являются переносчиками малярии, разработал и внедрил меры профилактики малярии. Однако в 1902 году Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита получил только Рональд Росс. Данные, полученные Финлеем и Россом, в 1900 году были подтверждены медицинским советом, который возглавлял Уолтер Рид. Рекомендации этого совета были использованы Уильямом Кроуфордом Горгасом для оздоровительных мероприятий, осуществлённых на строительстве Панамского канала.

Патент на электробатарею

Электрическая батарея Эдисона wikimedia.org

В 1912 году Томас Эдисон патентует электробатарею, которую он лишь усовершенствовал. Еще в 1899 году Вальдмар Юнгнер из Швеции изобрел никель-кадмиевый аккумулятор, в котором в качестве положительного электрода использовался никель, а в качестве отрицательного — кадмий. Двумя годами позже Эдисон предложил альтернативную конструкцию, заменив кадмий железом. Из-за высокой (в сравнении с сухими или свинцово-кислотными аккумуляторами) стоимости, практическое применение никель-кадмиевых и никель-железных аккумуляторов было ограниченным.

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Эдисон хотел коммерциализировать более легкий и прочный суррогат для свинцово-кислотных аккумуляторов, питание некоторых ранних автомобилей, и выразил надежду, что при этом электромобили станет стандартом, с его фирмой в качестве основного поставщика батареи.

Спустя семь лет - в 2012 году - Эдисон создал более надежную и мощную модель, но к этому времени Форд создал недорогую и надежную модель авто с бензиновым двигателем. Тем не менее, батарея Эдисона достигла больших успехов в других вещах, таких как электрические и дизель-электрические рельсовые транспортные средства, обеспеченин резервного питания для сигналов пересечения железной дороги, или для обеспечения питания для ламп, используемых в шахтах.

Напомним, днем ранее мы вспоминали изобретение фотографии и полет Белки и Стрелки.