В космическом облаке газа обнаружили загадочное "сердцебиение"

У космического газового облака есть загадочное "сердцебиение" гамма-излучения, которое, кажется, синхронно с соседней черной дырой.

Используя данные обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико и космического гамма-телескопа Ферми NASA, международная группа исследователей обнаружила "сердцебиение" в космическом газовом облаке в созвездии Орла. Согласно заявлению национального исследовательского центра DESY в Германии, облако "бьется" в ритме с миниатюрной черной дырой, находящейся на расстоянии примерно 100 световых лет от нее, предполагая, что объекты каким-то образом связаны между собой.

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Черная дыра является частью системы микроквазаров, известной как SS 433, в которую входит гигантская звезда, масса которой примерно в 30 раз больше массы Солнца. Микроквазар - это всего лишь небольшой квазар, самый яркий тип объекта во Вселенной, который состоит из большой черной дыры, которая излучает необычайное количество света, поглощая своих звездных соседей. Когда два объекта в SS 433 вращаются вокруг друг друга, черная дыра притягивает материю из гигантской звезды, создавая аккреционный диск вокруг черной дыры.

"Этот материал накапливается в аккреционном диске перед тем, как упасть в черную дыру, как вода в водовороте над сливом ванны", - говорится в заявлении Цзянь Ли, ведущего автора исследования из национального исследовательского центра DESY. "Однако часть этого вещества не падает в канализацию, а выстреливает на высокой скорости двумя узкими струями в противоположных направлениях выше и ниже вращающегося аккреционного диска".

Струи состоят из высокоскоростных частиц и сверхсильных магнитных полей, которые производят рентгеновские и гамма-лучи, которые обнаруживаются космическим телескопом Ферми. Однако аккреционный диск колеблется или прецессирует, что означает, что две струи вылетают в космос по спиральной траектории, а не по прямой, согласно заявлению.

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Микроквазар SS 433 колеблется с периодом 162 дня. Одновременно исследователи обнаружили такую ​​же закономерность поведения в сигнале гамма-излучения, исходящего от неприметного газового облака, которое они назвали Fermi J1913 + 0515. Их результаты, опубликованные 17 августа в журнале Nature Astronomy, предполагают, что излучение газового облака или "сердцебиение" происходит от микроквазара.

Однако эти два объекта расположены относительно далеко друг от друга, на расстоянии около 100 световых лет. Следовательно, необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы полностью понять, как черная дыра вызывает сердцебиение в газовом облаке.

"Обнаружение такой недвусмысленной связи по времени, примерно в 100 световых годах от микроквазара, даже не вдоль направления джетов, является столь же неожиданным, как и удивительным", - сказал Ли в своем заявлении. "Но как черная дыра может приводить в действие сердцебиение газового облака, нам неясно".

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный объект пробил дыру в Млечном пути.