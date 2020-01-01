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Huawei неожиданно выпустила четыре варианта умных очков

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О доступности в других странах, кроме Китая, пока не известно.
Huawei выпустила новые умные очки
Huawei выпустила новые умные очки
huawei

В конце прошлой недели произошла утечка очков Huawei x GENTLE MONSTER Eyewear II с изображениями низкого качества. Сегодня на мероприятии, посвященном запуску Huawei MateBook X 2020, компания удивила всех, представив их официально. Никто не ожидал этого сегодня, поскольку продукт первого поколения и его обновленный дизайн дебютировали на мероприятиях серий P30 и P40 соответственно. Следовательно, ожидалось, что они будут запущены вместе с серией Mate40.

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Выпущенные очки Huawei Eyewear 2 оснащены той же технологией, что и его предшественник. Единственное отличие состоит в том, что он имеет новый дизайн и поставляется с переработанным футляром для переноски.

Оправа этих умных очков изготовлена ​​из титанового сплава и имеет диапазон открытия и закрытия 12 градусов. В то же время на дужке очков есть динамики с индивидуальной диафрагмой 128 мм² с обеих сторон для обеспечения стереозвуковых эффектов. Компания заявляет, что максимальная мощность составляет всего 12 дБ, чтобы звук мог слушать только пользователь.

Футляр для очков
Футляр для очков
huawei

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Дужку также можно использовать для управления воспроизведением музыки, приема / отклонения вызовов и доступа к голосовому помощнику с помощью сенсорных жестов, как и оригинальные очки Huawei. Кроме того, зарядный чехол теперь имеет прямоугольную форму, а расположение порта USB Type-C, а также светодиодного индикатора было перемещено в центр.

И последнее, но не менее важное: он представлен в следующих четырех вариантах.

Виды очков
Виды очков
huawei

О доступности для других стран нет ни слова. Но поскольку оригинальные очки Huawei были доступны в некоторых странах, они также могут дебютировать в этих регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei запатентовала смарт-очки с умными часами.

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Теги: Huawei, умные очки
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