Из чего сделано металлическое стекло: Эксперименты
Такой материал очень гибкий.
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В этом видео блогер Thoisoi расскажет о таком необычном материале, как металлическое стекло, и покажет его свойства.
Металлическое стекло, или аморфный металл, состоит из сплава кобальта, кремния, железа и хрома. Такой материал легко гнется и сминается, но принимает изначальную форму при ослаблении нажима. Но если нагреть металлическое стекло, оно начнет крошиться.
Напомним, ранее блогеры показали, на что способно высокое напряжение.
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