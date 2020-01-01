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Из чего сделано металлическое стекло: Эксперименты

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Такой материал очень гибкий.

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В этом видео блогер Thoisoi расскажет о таком необычном материале, как металлическое стекло, и покажет его свойства.

Металлическое стекло, или аморфный металл, состоит из сплава кобальта, кремния, железа и хрома. Такой материал легко гнется и сминается, но принимает изначальную форму при ослаблении нажима. Но если нагреть металлическое стекло, оно начнет крошиться.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно высокое напряжение.

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Теги: видео, эксперименты
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