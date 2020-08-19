Google сделал свои карты более детальными

Обновится отображение природных объектов и городов.

Google Карты обновились, чтобы упростить различение природных объектов в окружающей среде, будь то горные ледяные шапки, пустыни, пляжи или густые леса. Google заявляет, что новые карты будут доступны в 220 странах и территориях, которые в настоящее время поддерживаются Google Maps, “от крупнейших мегаполисов до небольших сел“. Google сообщает, что карты улиц также становятся более подробными в некоторых городах.

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Google заявляет, что использовал спутниковые снимки в качестве основы для своих переработанных карт и что к ним был применен “новый алгоритм цветового картирования“. Конечный результат намного лучше демонстрирует различия между природными особенностями, такими как снежные вершины и густые леса или зеленые поля и песчаные пляжи. Приведенные ниже сравнительные снимки дают представление о том, на что способна новая техника цветового картирования.

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Наряду с изменениями, внесенными в мир природы, Google также делает более подробные карты улиц в некоторых городах. В то время как раньше на его картах просто отображались сами улицы, в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лондоне вскоре они будут различать различные элементы улиц, такие как дороги, тротуары, пешеходные переходы и пешеходные острова. Google говорит, что новый дизайн показывает форму и ширину любой дороги “в масштабе“.

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Google - не единственная компания, которая пытается сделать свое навигационное программное обеспечение более подробным и точным. В прошлом году Apple выпустила обновление дизайна для своего приложения Maps, с обновлением, которое значительно улучшило количество деталей, отображаемых в городах. Обновление в прошлом году увеличило количество естественных деталей на картах.

Google сообщает, что с этой недели по всему миру будут выпущены более подробные карты природных объектов, и добавляет, что вам нужно будет “уменьшить масштаб“, чтобы увидеть их. В ближайшие месяцы будут выпущены улучшенные конструкции улиц Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лондона, и со временем планируется добавить больше городов.

Напомним, ранее сообщалось, что Google Карты покажут вас в дополненной реальности.