Ученые создали материал для жидкого Терминатора

Новый материал предлагает "массовую реконфигурируемость будущих военных платформ".

Для военных нужд создали новый полимерный материал, который годится для Терминатора Т1000.

"Первые в своем роде полимерные материалы, пригодные для 3D-печати и реагирующие на раздражители, открывают новые возможности для трансформации беспилотных летательных аппаратов и роботизированных платформ", - сказал доктор Франк Гардеа, аэрокосмический инженер и главный исследователь этой работы в отделе боевых возможностей армии США.

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По его словам, армейские исследователи представляют себе платформу будущего, подходящую для воздушных и наземных миссий, с характеристиками реконфигурации персонажа Т-1000 в Терминаторе 2. По мере развития исследований ожидается, что материал будет обладать обширной реконфигурируемостью и иметь встроенный интеллект, позволяющий автономно адаптироваться к окружающей среде без внешнего контроля.

"Мы хотим, чтобы система материалов одновременно обеспечивала структуру, восприятие и реакцию", - говорится в заявлении Гардеа.

В настоящее время материал реагирует на температуру, которую исследователи впервые выбрали из-за простоты использования во время лабораторных испытаний. По словам Гардеа, в реальном мире применение температурного стимула является более сложной задачей, поэтому они внедрили светочувствительность, поскольку его легче контролировать и применять удаленно.

Полимеры состоят из повторяющихся звеньев, и для более мягких полимеров эти цепи слабо связаны друг с другом посредством поперечных связей. Больше сшивок увеличивает жесткость материала.

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"Большинство сшитых материалов, особенно те, которые напечатаны на 3D-принтере, как правило, имеют фиксированную форму, а это означает, что после изготовления детали материал невозможно переработать или расплавить", - сказал Гардеа.

Сообщается, что этот новый материал имеет динамическую связь, которая позволяет ему многократно переходить из жидкого состояния в твердое, что позволяет печатать на 3D-принтере и повторно использовать его. Кроме того, динамические связи создают уникальное свойство памяти формы.

По данным Исследовательской лаборатории армии США, гибкость полимерной цепи позволяет беспрецедентным образом настраивать ее, чтобы добиться либо мягкости резины, либо прочности несущих пластиков.

Доктор Брайан Глаз, заместитель главного научного сотрудника Управления автомобильной техники лаборатории, сказал, что большая часть предыдущей работы по адаптивным материалам была связана с системами материалов, которые либо слишком мягки для структурных приложений, либо по другим причинам не подходят для разработки платформы.

Глаз сказал, что научный прогресс исследовательской группы знаменует собой "первый шаг на очень долгом пути к реализации научной возможности для платформ глубокого будущего".

Исследователи опубликовали свои результаты в Advanced Functional Materials.

Напомним, ранее сообщалось, что создан первый в мире не режущийся материал.